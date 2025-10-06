Nam sinh Hải Phòng thắng trận thi tuần cuối cùng Olympia năm thứ 25

Vũ Minh Đức thắng trận thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Trận thi tuần 3, tháng 3, quý 4, trận thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Vũ Minh Đức (THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng), Dương Ngô Minh Đức (THPT chuyên Thái Nguyên, Thái Nguyên), Phạm Thái Đan (THPT Khoa học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Lê Tuấn (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh).

Trong lượt thi cá nhân của phần thi Khởi động, Vũ Đức trả lời đúng 5/6 câu hỏi để dẫn đầu đoàn đua với 50 điểm; trong khi số điểm của các thí sinh còn lại cùng là 20. Sang lượt thi chung, Vũ Đức chỉ có thêm 5 điểm để tiếp tục dẫn đầu với 55 điểm; Thái Đan bám sát với 45 điểm. Xếp sau là Lê Tuấn 30 điểm, Ngô Đức 15 điểm.

Ẩn số của Chướng ngại vật tuần này là ô chữ có 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có câu hỏi điền từ còn thiếu trong một đoạn của bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo. Không có thí sinh nào có điểm.

Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ: “Khi Nguyễn Trãi làm.... và đánh giặc/ Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn” (Chế Lan Viên). Với đáp án là “Thơ”, Vũ Đức, Dương Đức và Thái Đan cùng có thêm 10 điểm.

Ngay sau đó, Vũ Đức và Dương Đức đều nhấn chuông trả lời ẩn số của ô chữ là Tố Hữu. Đây là đáp án chính xác và điểm số thuộc về Vũ Đức, là người nhấn chuông nhanh hơn. Sau phần thi này, Vũ Đức tiếp tục dẫn đầu 115 với điểm. Xếp sau là Thái Đan 55 điểm, Lê Tuấn 30 điểm, Dương Đức 25 điểm.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự đổi ngôi liên tục giữa 2 thí sinh Thái Đan và Vũ Đức. Trong 2 câu hỏi đầu tiên, Thái Đan là người trả lời đúng và nhanh nhất để có 80 điểm, vươn lên dẫn đầu. Vũ Đức đã ngay lập tức giành lại vị trí ở câu hỏi thứ 3. Sau phần thi Tăng tốc, Vũ Đức tiếp tục dẫn đầu với 185 điểm, xếp sau là Thái Đan 165 điểm, Dương Đức 115 điểm, Lê Tuấn 100 điểm.

Phần thi Về đích, Vũ Đức là người đầu tiên xuất phát với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trả lời chính xác 1 câu hỏi, Vũ Đức về chỗ với 205 điểm.

Thái Đan cũng về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Câu đầu trả lời đúng, Đan chỉ còn cách người dẫn đầu 20 điểm. Tuy nhiên ở câu 2, Đan không có câu trả lời, và mất 20 điểm về tay đối thủ trực tiếp là Vũ Đức. Câu 3 chọn, Đan ngôi sao hi vọng và trả lời chính xác để về chỗ với 205 điểm.

Dương Đức lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Để Lê Tuấn ghi điểm câu đầu và câu cuối, chỉ giành điểm ở câu thứ hai, Dương Đức về vị trí với 105 điểm.

Lê Tuấn với 140 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 30-30-20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu thứ hai. Lê Tuấn để Thái Đan có cơ hội trả lời, song không có điểm. Để Dương Đức ghi điểm câu thứ hai; Thái Đan ghi điểm câu cuối, Lê Tuấn về vị trí với 90 điểm.

Kết quả chung cuộc, Vũ Minh Đức, học sinh Trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng giành vòng nguyệt quế với 225 điểm. Phạm Thái Đan về nhì với 210 điểm. Cùng về thứ ba là Dương Ngô Minh Đức 135 điểm và Nguyễn Lê Tuấn 90 điểm.

Sau trận thi tuần cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, đã xác định được 4 thí sinh vào trận thi tháng gồm: Phạm Lê Minh (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội), Trần Bùi Bảo Khánh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Vũ Minh Đức (THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng), Huỳnh Ngọc Đăng Khoa (THPT chuyên Bến Tre, Vĩnh Long).

