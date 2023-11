Nam MC kiêm diễn viên có tiếng showbiz tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 35 trong khách sạn

Mới đây, làng giải trí rúng động trước thông tin nam diễn viên kiêm MC có tiếng - Lâm Hạo Đình qua đời ở tuổi 35 tại một khách sạn.

Được biết nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Lâm Hạo Đình là do nam MC tự kết liễu cuộc đời. Theo HK01, nam nghệ sĩ được cho là bị ngạt khí độc do đốt lò than trong phòng kín.

Sự ra đi của Lâm Hạo Đình khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi bàng hoàng. Bởi trước đó, nam MC là một người luôn tươi cười khi xuất hiện trước giới truyền thông hay khán giả.

Trước sự ra đi của Lâm Hạo Đình, công ty quản lý của cố diễn viên đã có những thông tin chính thức. Phía công ty bày tỏ sự xót xa trước tin sốc này: "Chúng tôi xót xa thông báo ngày 30/10, MC Lâm Hạo Đình đã qua đời ở tuổi 35. Không gì có thể diễn tả nỗi mất mát của chúng tôi. Hy vọng gia đình Lâm Hạo Đình có không gian riêng, lo tang lễ cho nam nghệ sĩ và vượt qua khó khăn".

Lâm Hạo Đình mắc bệnh trầm cảm nặng.

Phía công ty quản lý cũng cho biết, nam MC từng mắc bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, anh luôn thể hiện tinh thần lạc quan, tích cực.

Lâm Hạo Đình là một người mẫu, diễn viên, MC và ngôi sao mạng xã hội được biết đến với sức ảnh hưởng lớn tại Hồng Kông và Trung Quốc. Anh đang trong quá trình quảng bá cho chương trình truyền hình mới, dự kiến lên sóng vào ngày 4/11.

Trước khi qua đời, hôm 26/10, MC Lâm Hạo Đình cũng tham gia một sự kiện với đôi mắt đỏ do mất ngủ trầm trọng. Điều này cho thấy tình trạng tinh thần suy sụp của anh là lớn đến nhường nào.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: saostar.vn