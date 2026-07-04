Nam đạo diễn trăm tỷ kiên nhẫn chờ đợi Hồng Đào suốt 3 năm

Người đàn ông chờ đợi Hồng Đào suốt 3 năm

Hồng Đào là một trong những gương mặt gạo cội được đông đảo khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ vẫn giữ sức hút đặc biệt khi liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh và truyền hình được mong đợi.

Mới đây, thông tin Hồng Đào được giới thiệu tham gia diễn xuất trong bộ phim Người Mẹ Xấu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau một năm bận rộn với hàng loạt dự án, nữ diễn viên tiếp tục chứng minh sức hút khi trở thành cái tên được nhiều đạo diễn tin tưởng giao những vai diễn quan trọng.

Nam đạo diễn trăm tỷ kiên nhẫn đợi Hồng Đào suốt 3 năm.

Đáng chú ý, chia sẻ của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường về Hồng Đào khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo đó, để có được cái gật đầu của nữ nghệ sĩ cho dự án Người Mẹ Xấu, nam đạo diễn đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 3 năm.

"Hai chị em dự định làm chung một dự án đã từ rất lâu nhưng thời gian của chị Đào chưa sắp xếp được. Do đó, dự án phim này đã giữ lại khoảng 3 năm để chờ chị Đào", đạo diễn chia sẻ.

Thông tin này nhanh chóng nhận về nhiều bình luận từ khán giả. Nhiều người cho rằng việc một đạo diễn sẵn sàng giữ dự án suốt nhiều năm chỉ để chờ một diễn viên cho thấy sự tin tưởng rất lớn vào năng lực diễn xuất cũng như sức hút của Hồng Đào. Đồng thời, khán giả cũng bày tỏ sự háo hức trước màn kết hợp này.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cùng các diễn viên trong ngày khai máy.

Trước đó, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường từng tạo tiếng vang với bộ phim Thiên Đường Máu, đạt doanh thu khoảng 126 tỷ đồng tại phòng vé. Trong khi đó, Hồng Đào cũng là "bảo chứng" cho chất lượng diễn xuất ở nhiều dự án đình đám. Sự kết hợp giữa một đạo diễn trăm tỷ và một diễn viên thực lực như Hồng Đào được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ khi Người Mẹ Xấu chính thức ra mắt.

Nghệ sĩ Hồng Đào lần đầu thử "làm mẹ xấu"

Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ liên tiếp góp mặt trong các bộ phim có doanh thu từ vài chục đến hàng trăm tỷ đồng như Mai, Chị Dâu, Cục Nợ Của Ngoại... Với khả năng hóa thân đa dạng, nữ nghệ sĩ luôn để lại dấu ấn sâu sắc dù đảm nhận vai chính hay vai phụ.

Nghệ sĩ Hồng Đào trong ngày khai máy phim Người mẹ xấu.

Người mẹ xấu đánh dấu màn tái xuất của nghệ sĩ Hồng Đào trên màn ảnh rộng với vai diễn nhiều hứa hẹn. Chị cho biết, bản thân mình và đạo diễn Hoàng Tuấn Cường đã biết nhau nhiều năm và cũng đã lỡ hẹn không ít lần. Do đó, khi nhận kịch bản dự án mới lần này, trải qua quá trình bàn bạc cùng ê-kíp chị quyết định nhận lời.

Nói về lý do mời Hồng Đào, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết đây là vai diễn đã được anh dành cho đàn chị từ giai đoạn xây dựng kịch bản.

Theo nghệ sĩ Hồng Đào, điều chị ấn tượng đầu tiên chính là tựa đề phim. "Trước giờ tôi chủ yếu đóng những vai người mẹ hiền, người mẹ hi sinh thì bây giờ mình thử đóng vai một bà mẹ xấu xem như thế nào?", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Hồng Đào tích cực tham gia nhiều dự án phim điện ảnh trong những năm gần đây.

Nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ, chắc chắn khán giả sẽ thắc mắc hình tượng người mẹ trong phim là người có nhan sắc xấu hay tính tình sẽ xấu. Bản thân chị, trong quá trình chuẩn bị cũng nghiên cứu rất kĩ người mẹ ấy sẽ "xấu" như thế nào. Chị lý giải thêm: "Khi nhắc đến mối quan hệ giữa hai mẹ con, thường mọi người sẽ nghĩ 99,9% chắc chắn mẹ phải thương con vô điều kiện bởi đó là điều rất thiêng liêng. Bản thân tôi cũng rất tò mò sẽ phải 'xấu' với con của mình như thế nào. Tôi cũng suy nghĩ làm thế nào để lột tả hết được vai diễn như đạo diễn yêu cầu".

Từng thành công với rất nhiều vai diễn điện ảnh trước đó, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết khi nhận bất cứ dự án mới nào chị luôn tập trung 300-400% để hoàn thành tốt nhất trong khả năng có thể. Nữ nghệ sĩ cho biết, ở tuổi của mình sau khi đã có rất nhiều may mắn với những vai diễn được yêu thích chị không còn cảm thấy áp lực. "Với tôi, cảm xúc bộ phim mang lại là điều quan trọng nhất. Tôi mong sẽ mang đến được cảm xúc vui có, buồn có cho khán giả", nghệ sĩ Hồng Đào gửi gắm qua dự án.

Hồng Đào giữ năng lượng trẻ trung ở tuổi U70.

Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc giữa Việt Nam và Mỹ. Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu hải ngoại, nữ nghệ sĩ những năm gần đây tích cực tham gia các dự án điện ảnh. Tần suất xuất hiện của cô ngày càng nhiều, cho thấy sức làm việc đáng nể cũng như tình yêu bền bỉ dành cho nghề diễn.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn