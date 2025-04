Mỹ: Trực thăng lao xuống sông, toàn bộ 6 người trên khoang thiệt mạng

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ rơi trực thăng trên sông Hudson, New York, ngày 10/4. Ảnh: Reuters.

Thị trưởng New York cho biết trong một cuộc họp báo rằng các nạn nhân được cho là bao gồm một gia đình đến từ Tây Ban Nha và phi công.

Đoạn video ghi lại vụ tai nạn cho thấy một vật thể lớn dường như lao xuống sông, vài giây sau đó là một cánh quạt trực thăng. Sau đó, người ta nhìn thấy các thuyền cứu hộ và cảnh sát lượn quanh một đoạn sông nơi trực thăng bị chìm, chỉ có thứ dường như là bánh đáp của máy bay nhô lên khỏi mặt nước.

Trực thăng Bell 206 do công ty New York Helicopter Tours điều hành đã khởi hành vào khoảng 15h00 ngày 10/4 giờ địa phương từ một bãi đáp trực thăng ở trung tâm thành phố và bay về phía bắc qua sông Hudson, Ủy viên Cảnh sát New York Jessica Tisch cho biết.

Nó quay đầu về phía nam khi đến cầu George Washington và bị rơi vài phút sau đó, lao xuống nước trong lúc úp ngược và chìm gần khu Hạ Manhattan vào khoảng 3:15 chiều cùng ngày, ngay gần Hoboken, New Jersey, bà Tisch cho biết thêm.

Các thợ lặn đã giúp đưa các nạn nhân - phi công, 2 người lớn và 3 trẻ em - ra khỏi con sông nước. 4 người được tuyên bố đã chết tại hiện trường, trong khi 2 người khác được đưa đến bệnh viện trong khu vực nhưng đã tử vong sau đó.

Không phận xung quanh Manhattan có khá nhiều dịch vụ trực thăng hoạt động, cung cấp cho du khách góc nhìn toàn cảnh, trong đó có ít nhất hai chục nhà điều hành được liệt kê trên trang web Viator. Nhiều nhà điều hành cũng cung cấp dịch vụ đưa đón bằng trực thăng đến các sân bay trong khu vực.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) sẽ điều tra vụ việc, trong đó NTSB dẫn đầu cuộc điều tra.

Thành phố New York có tiền sử về các vụ tai nạn liên quan đến trực thăng. Năm 2018, 5 hành khách trên một chiếc trực thăng đã tử vong khi nó rơi xuống East River, trong khi phi công sống sót. Chiếc trực thăng lúc bấy giờ đang trong một chuyến bay thuê bao có cửa mở để hành khách có thể chụp ảnh đường chân trời.

Người phát ngôn của Cảnh sát Thành phố New York cho biết các tàu cảnh sát đã hỗ trợ nỗ lực cứu hộ trong hôm 10/4.

An toàn trực thăng đã trở thành chủ đề thảo luận tại Quốc hội Mỹ sau khi 67 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giữa một máy bay phản lực của American Airlines và trực thăng của Quân đội vào ngày 29/1 gần Sân bay Quốc gia Reagan của Washington DC. Kể từ đó, FAA đã hạn chế vĩnh viễn lưu lượng trực thăng gần sân bay và đang xem xét lại các hoạt động trực thăng gần các sân bay lớn khác.

Tác giả: Huyền Chi

Nguồn tin: viettimes.vn