Muôn vẻ cây nêu đón Tết Ất Tỵ 2025 của người dân xứ Nghệ

Cây nêu thường có chiều cao 15m - 20m nên khá nặng. Người dân thường giúp đỡ lẫn nhau dựng nêu vừa tăng thêm tình cảm, tình đoàn kết hàng xóm láng giềng. Những cây nêu dọc đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn được treo đèn lồng, cờ Tổ quốc và câu chúc may mắn, an lành báo hiệu một cái tết ấm no.