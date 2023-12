Mua ‘sự an tâm’ với mô hình ‘shop bảo hiểm đồng giá’ của Prudential

"Bất an tài chính" giữa thời "bão giá"

Một nghiên cứu mới của EY năm 2023 cho biết bất an về tài chính là nguyên nhân gây lo lắng hàng đầu ở thế hệ gen Z. Chưa đến một phần ba gen Z (31%) cảm thấy an toàn về mặt tài chính, với hơn một nửa (52%) cho biết họ rất hoặc cực kỳ lo lắng về việc không có đủ tiền, đồng thời áp lực về mặt tài chính đã liên tục tăng lên so với cùng kỳ năm trước.

Chị Hoài An (27 tuổi, TP.HCM) cảm thấy áp lực chi tiêu càng lúc đè nặng khi phải đối mặt với vật giá leo thang.

Chị cho biết: "Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, tôi thấy việc quản lý tài chính của bản thân trở nên áp lực hơn rất nhiều. Tôi luôn phải tính toán thật kỹ trước khi chi tiêu cho bất cứ điều gì, thậm chí phải cắt giảm để tiết kiệm. Điều này khiến tôi suy nghĩ nhiều về việc tìm kiếm giải pháp bảo vệ tài chính cá nhân, để phần nào bớt lo lắng về các kế hoạch tương lai".

Giữa bối cảnh bất an về mặt tài chính, người trẻ ngày càng nhận thức rõ về việc cần đầu tư cho bản thân ngay từ bây giờ để bảo vệ và duy trì các kế hoạch tài chính trong tương lai.

Đầu tư vào bản thân với "shop bảo hiểm đồng giá" từ 2.000 đồng

Trong một video phỏng vấn ngẫu nhiên, khi được hỏi về giá trị của 2.000 đồng trong thời buổi ngày nay, những người tham gia đều cho rằng đây là một con số rất nhỏ, chỉ có thể mua được một viên kẹo, một ly trà đá hoặc một ít nguyên liệu nấu ăn đơn giản. Không ai trong số họ tin rằng việc mua bảo hiểm chỉ với 2.000 đồng là điều khả thi.

Tuy nhiên, gần đây Prudential đã cho ra mắt sản phẩm bảo hiểm trực tuyến mới mang tên Pru-Năng Động giúp "hiện thực hóa" việc sở hữu một gói bảo hiểm nhân thọ với mức phí chỉ từ 2.000 đồng.

Với mô hình "shop bảo hiểm đồng giá" lần đầu tiên có mặt trên thị trường, Pru-Năng Động gây ấn tượng với khách hàng trẻ khi chỉ cần bỏ ra từ 2.000 - 5.000 đồng mỗi tháng, họ đã có thể mua được sự an tâm và bảo vệ cho bản thân với quyền lợi linh hoạt theo nhu cầu và giá trị bảo vệ lên đến từ 10 - 50 triệu đồng.

Pru-Năng Động "chào sân" như một lựa chọn chuẩn chất riêng cho tệp khách hàng trẻ. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên cổng mua hàng trực tuyến ePRU (https://e.prudential.com.vn/prumall) hoặc ứng dụng MED247, khách hàng đã có thể lựa chọn được những phương án bảo vệ đa dạng và phù hợp với nhu cầu.

Với mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, Pru-Năng Động được thiết kế gồm 8 gói bảo hiểm, phân chia dựa trên 3 nhóm nhu cầu chính gồm nhóm "bất ngờ," "toàn diện" và "cơ bản".

Mỗi nhóm nhu cầu sẽ có các gói bảo hiểm khác nhau xoay quanh 5 quyền lợi bảo vệ phổ biến liên quan đến tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn, bảo hiểm bỏng do tai nạn, ngộ độc thực phẩm, gãy xương do tai nạn và bệnh nhiệt đới.

Người dùng có thể chủ động lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của bản thân chỉ trong một hợp đồng bảo hiểm.

Nỗ lực mang BHNT đến gần hơn với giới trẻ

Việc ra mắt Pru-Năng Động được xem là một giải pháp đột phá của Prudential khi có thể đáp ứng được nhu cầu riêng biệt của giới trẻ về một gói bảo hiểm linh hoạt, đơn giản, dễ tiếp cận cùng chi phí rẻ.

Với giải pháp này, khách hàng có thể chủ động lựa chọn các gói bảo vệ tùy theo nhu cầu cá nhân hóa, mang lại trải nghiệm khác biệt và thuận tiện hơn so với mô hình bảo hiểm truyền thống.

Sản phẩm này cũng là minh chứng cho nỗ lực của Prudential trong việc thấu hiểu nhu cầu khách hàng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm bảo hiểm quy mô nhỏ để mọi khách hàng, đặc biệt là giới trẻ, có thể tiếp cận các sản phẩm BHNT một cách dễ dàng và chủ động hơn.

Tham khảo thông tin chi tiết về sản phẩm Pru-Năng Động tại đây

Tác giả: P.Q

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ