Mùa hè 2024 nắng nóng đến sớm, cường độ gay gắt hơn

Năm 2023, nước ta xảy ra 20 đợt nắng nóng (nhiều nhất tính từ năm 2017, nhiều hơn 5 đợt so với trung bình nhiều năm). Tương Dương (Nghệ An) ngày 7/5/2023 quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất là 44,2 độ C, đây là giá trị nhiệt độ ngày cao nhất trên cả nước từng được quan trắc, kỷ lục trước đó là 43,4 độ C tại Hương Khê (Hà Tĩnh).