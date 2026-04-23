Mưa đá 30 phút trên đỉnh Fansipan





Mưa đá xuất hiện trên đỉnh Fansipan chiều 22/4.

Khoảng 17h ngày 22/4, trong lúc tham quan đỉnh Fansipan (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), du khách, nhiếp ảnh gia Phạm Hoàng Cương lần đầu chứng kiến mưa đá với đường kính 1-3 cm. Đá rơi dày, phủ kín mặt đất nhưng nhanh chóng tan khi mưa lớn trút xuống.

"Mưa đá kéo dài khoảng 30 phút rồi tạnh", anh Cương nói với Tri Thức - Znews, cho biết sau đó trời vẫn mịt mù. Anh từng chứng kiến tuyết và băng trên đỉnh Fansipan, song đây là lần đầu thấy mưa đá.

Cùng thời điểm, Tiến sĩ, chuyên gia biến đổi khí hậu Nguyễn Ngọc Huy cho biết đỉnh mây ở Lào Cai lên rất cao vào cuối giờ chiều (khoảng 18h), làm gia tăng khả năng xảy ra mưa đá, giông lốc và sét trong cơn dông. Hệ thống mây giông có xu hướng dịch chuyển từ Tây Bắc sang Đông Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia phát đi cảnh báo một khối không khí lạnh từ phía Nam Trung Quốc đang di chuyển về phía Việt Nam, ảnh hưởng đến vùng núi, trung du Bắc Bộ trong đêm 22/4, sau đó lan sang khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo sự tương tác giữa khối không khí lạnh và khối khí nóng ẩm đang tồn tại ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tạo ra các dòng đối lưu mạnh, làm xuất hiện nguy cơ tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh từ chiều tối nay và kéo dài đến hết ngày 24/4.

Mưa đá có đường kính 1-3 cm trên đỉnh Fansipan chiều 22/4.

Đến sáng 23/4, UBND tỉnh Lào Cai cho biết từ 17h-17h20 ngày 22/4 trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông lốc, gió giật mạnh và mưa đá cục bộ tại các xã, phường như Sín Chéng, Y Tý, Lùng Phình, Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa, Dền Sáng, Cốc San, Tả Củ Tỷ, Pha Long, Bảo Nhai, Bắc Hà và Tả Phìn.

Thiên tai gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp cũng như các công trình hạ tầng giao thông và trường học.

Để kịp thời hỗ trợ người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng khẩn trương kiểm tra hiện trường, rà soát và thống kê mức độ thiệt hại. Các địa phương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân và trường học sửa chữa nhà cửa, lợp lại mái tôn, đồng thời bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân và giáo viên trong thời gian chờ khắc phục.

Chính quyền cơ sở triển khai các chính sách hỗ trợ hiện hành nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất nông nghiệp. Đối với hạ tầng, các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ sửa chữa các tuyến giao thông và nhà công vụ giáo viên, đảm bảo điều kiện sinh hoạt và công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phối hợp với các địa phương, kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh để có chỉ đạo xử lý tiếp theo.

Trận mưa đá kéo dài 30 phút rồi sau đó tan nhanh do mưa lớn.

Fansipan thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, được biết đến là "nóc nhà Đông Dương". Với độ cao 3.143 m so với mực nước biển, nơi đây thường có nhiệt độ thấp hơn đáng kể so với khu vực trung tâm Sa Pa, đặc biệt vào mùa đông. Thời điểm từ khoảng tháng 12 đến tháng 2 hàng năm, khi không khí lạnh tăng cường, khu vực đỉnh có thể xuất hiện băng giá, mây dày và đôi khi có tuyết trong điều kiện phù hợp.

Sáng 23/4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo Bắc Bộ dự kiến có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to chiều nay. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp. Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo để kịp thời phòng tránh và ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Tác giả: Châu Sa

Nguồn tin: znews.vn