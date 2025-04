Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tử vong trước cổng chùa

Trước đó, vào sáng cùng ngày 15/4, Công an phường Nam Sơn nhận được tin báo của người dân, phát hiện trước cổng chùa Quán Âm (phường Nam Sơn) có 1 cháu bé sơ sinh bị bỏ lại trong thùng giấy carton, trên người quấn áo đi mưa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác Công an phường Nam Sơn đã có mặt tại hiện trường, trước sự chứng kiến của người dân, xác định cháu bé đã tử vong.

Cổng chùa Quán Âm, hiện trường phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tử vong.

Công an phường Nam Sơn phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đồng thời phát đi thông báo, đề nghị nhân dân cung cấp thông tin liên quan, hình ảnh camera hành trình qua cung đường Nam Bắc Hùng (qua địa bàn phường Nam Sơn) thuộc các tổ dân phố Mỹ Tranh, Lương Quán,vào khoảng thời gian 5h đến 11h ngày 15/4 để phục vụ công tác điều tra.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin: Công an phường Nam Sơn, quận An Dương, TP Hải Phòng hoặc qua đồng chí Nguyễn Quang Ba, Phó trưởng Công an phường Nam Sơn, điện thoại: 0932919986.

