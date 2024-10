Một cán bộ địa chính xã bị bắt

Ngày 15-10, lãnh đạo Công an huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự xảy ra tại xã Nam Phú (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) từ tháng 11-2021 đến tháng 7-2024.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Vũ Duy Thịnh (SN 1981, trú tại thôn Nam Đồng Nam, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải), là công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Nam Phú, để tiếp tục điều tra, xử lý về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 2, Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân huyện Tiền Hải phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện tống đạt, thi hành các quyết định, lệnh tố tụng nói trên đối với bị can vào chiều 14-10.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11-2021, Vũ Duy Thịnh được UBND huyện Tiền Hải điều động, chuyển đổi đơn vị công tác từ công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Nam Thắng đến vị trí tương tự ở xã Nam Phú.

Từ đó đến tháng 7-2024, 14 công dân ở xã Nam Phú đến đặt vấn đề nhờ Thịnh làm giúp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các trường hợp cấp lần đầu, mua bán, cho tặng và chia tách đất. Thịnh đều đồng ý nhận lời làm giúp và yêu cầu những trường hợp đã có sổ đỏ nộp cho Thịnh bản gốc sổ đỏ, bản photo căn cước công dân và sổ hộ khẩu. Còn lại, các trường hợp chưa có sổ đỏ thì Thịnh yêu cầu nộp bản photo căn cước công dân.

Thịnh yêu cầu các công dân phải nộp tiền chi phí làm sổ đỏ theo mức tiền do Thịnh tự đặt ra, không theo quy định của Nhà nước. Do tin tưởng Thịnh là cán bộ công chức Nhà nước nên những người này đã nộp tiền cho Thịnh tại trước cửa phòng làm việc và trong phòng làm việc của Thịnh ở trụ sở UBND xã Nam Phú. Khi nhận tiền, Thịnh không lập phiếu thu tiền hay giấy biên nhận và đều hứa hẹn sẽ làm được sổ đỏ cho những người này, trong đó có những người Thịnh chỉ hẹn trong một thời gian ngắn từ 1 tuần đến hơn 1 tháng sau sẽ nhận được sổ đỏ.

Từ sau khi nhận tiền của 14 người dân, Thịnh không thực hiện như đã cam kết, hứa hẹn. Trong đó, có 3 trường hợp liên quan đến mua bán đất, Thịnh chỉ làm một số thủ tục ban đầu rồi cất hồ sơ vào tủ, không làm thêm bất kỳ thủ tục gì tiếp theo. Còn lại 11 trường hợp, Thịnh không lập hồ sơ, không làm bất kỳ giấy tờ, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận nào cho những người này. Toàn bộ số tiền nhận của người dân Thịnh sử dụng hết để tiêu xài cá nhân.

Khi đến thời hạn như đã hứa hẹn, các bị hại đến UBND xã Nam Phú tìm để hỏi sổ đỏ thì Thịnh luôn tìm cách gian dối, khất lần, hứa hẹn rằng sắp có sổ, sau đó trốn tránh không gặp họ.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như vừa nêu. Bước đầu, tổng số tiền Thịnh đã chiếm đoạt của 14 công dân xã Nam Phú được xác định là 158 triệu đồng.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động