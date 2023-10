Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ có nơi giảm xuống 16 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo đêm 10/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, cao nhất 25-28 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Theo trung tâm khí tượng, hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào và dông, riêng Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 8/10 có nơi trên 100mm như: Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 245mm, Bắc Sơn (Hà Tĩnh) 189.6mm…

Theo dự báo từ ngày 10-11/10, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh tăng cường. Trong tháng 10 sẽ có 2 - 3 đợt không khí lạnh làm nền nhiệt trung bình ban ngày xuống dưới 25 độ.

