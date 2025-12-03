Miền Bắc chuẩn bị bước vào cao điểm rét đậm, rét hại trên diện rộng

Ông Hoàng Phúc Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định: "Từ tháng 12 đến tháng 1 hằng năm là giai đoạn cao điểm của không khí lạnh, nhưng năm nay các đợt lạnh được dự báo mạnh hơn và xâm nhập sâu hơn xuống các tỉnh phía Nam so với trung bình nhiều năm".

Theo ông Lâm, trong nửa cuối tháng 12, không khí lạnh tăng cường sẽ khiến miền Bắc rơi vào rét đậm, rét hại trên diện rộng. Tại các khu vực vùng núi cao, nhiệt độ giảm sâu có thể dẫn đến hiện tượng băng giá, sương muối, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý, mùa đông năm nay ở Bắc Bộ chủ yếu xuất hiện kiểu thời tiết rét khô – ban ngày trời nắng nhẹ, nhưng về đêm và sáng sớm rét buốt. Đây sẽ là trạng thái phổ biến xuyên suốt tháng 12/2025 và tháng 1/2026.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng lưu ý, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2026, khu vực Bắc Bộ có thể xuất hiện nhiều đợt mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm tăng cao – đặc trưng của thời tiết nồm ẩm cuối mùa đông. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, hiện tượng mưa trái mùa có thể xảy ra trong tháng 1–2/2026, trong khi Trung Bộ tiếp tục duy trì mưa vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12/2025.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe trước các đợt rét mạnh sắp tới; đồng thời theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo để ứng phó kịp thời với các hình thái thời tiết cực đoan.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường, dự báo, gần sáng và sáng 3/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ; sau đó lan sang các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5.

Từ đêm 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi cao ở Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ & Bắc Trung Bộ từ 15–18 độ C. Vùng núi Bắc Bộ từ 13–15°C; Vùng núi cao, dưới 11 độ C. Khu vực Hà Nội: Từ đêm 3/12 trời rét; Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18 độ C.

Trên biển: Từ gần sáng và sáng 3/12, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, sóng 2,0–4,0m. Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng 3,0–5,0m.

Từ chiều 3/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng 3,0–5,0m.

Do không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 15 và nhiễu động gió Đông trên cao, từ đêm 02–05/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Khả năng, trời rét có thể gây hại cho gia súc, gia cầm và ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, lũ quét ở sông suối nhỏ, sạt lở đất; mưa cường độ lớn gây ngập đô thị và khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

