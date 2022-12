Miền Bắc chìm trong đỉnh điểm giá rét, vùng núi cao phủ băng giá, có nơi dưới 2 độ C

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc hôm nay tiếp tục xuống rất thấp. Thời tiết ngày 19/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, trời rét đậm, rét hại, vùng núi có thể xuất hiện băng giá, sương muối. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa rải rác, phía Bắc trời rét.

Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ ngày 19/12 trời không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, trời rét đậm, rét hại, đề phòng khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C, Tây Bắc 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Miền Bắc bước vào đỉnh điểm của giá rét. (Ảnh: Minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C, vùng núi 3 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Thời tiết hôm nay (19/12) tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, phía Nam có mưa rải rác. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 9 - 12 độ C, phía Nam 12 - 15 độ C, cao nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía Nam có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất tại phía Bắc 16 - 19 độ C, phía Nam 21 - 24 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam 26 - 29 độ C.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Nam Bộ có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo, trong 2 ngày từ 20 - 21/12 tới, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, nền nhiệt rất thấp. Từ ngày 22-28/12, trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng dần, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn