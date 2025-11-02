Mẹ đơn thân Hà Nội lương cao nhất tới 100 triệu/tháng khiến ai nấy "hoa mắt" với bảng chi tiêu

Trong cuộc sống hiện đại, việc quản lý tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt với những bậc cha mẹ đơn thân. Khi chỉ có một nguồn thu nhập, chi tiêu tiết kiệm không chỉ giúp duy trì cuộc sống ổn định mà còn là cách bảo đảm tương lai vững chắc cho con.

Với những bậc cha mẹ có thu nhập thấp, việc tính toán chi tiêu rất khó khan. Song với những người có thu nhập tương đối cao, việc chi tiêu tiết kiệm lại càng khó khăn hơn.

Mới đây, một bà mẹ đơn thân ở Hà Nội gây chú ý với bảng chi tiêu một tháng của hai mẹ con. Theo bà mẹ cho biết, cô hiện đang nuôi một con nhỏ học tiểu học với mức thu nhập đến từ một nguồn duy nhất từ 50-100 triệu đồng/tháng.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau mỗi tháng, số tiền hai mẹ con tiết kiệm lại được không nhiều, chỉ đủ mua 1 chỉ vàng. Người mẹ này cho rằng con số tiết kiệm được như thế này là quá ít so với mức thu nhập của cô. Chính vì thế, bà mẹ xin lời khuyên của mọi người về cách chi tiêu hoặc định hướng kiếm thêm thu nhập để vừa có thể chi tiêu thoải mái vừa tiết kiệm được nhiều hơn lo cho tương lai của con.

Cụ thể, chia sẻ về bảng chi tiêu của người mẹ như sau:

Em sống ở Hà Nội, thu nhập không cố định, mỗi tháng dao động từ 50 đến 100 triệu đồng. Em sống cùng con trai 7 tuổi và làm công việc kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, sau một năm làm việc, em chỉ dư được khoảng một cây vàng. Mọi người thấy em có tiêu hoang phí quá không ạ? Giờ em không biết phải làm sao để tiết kiệm tốt hơn.

Cô khẳng định cuối bài chia sẻ: "Em chưa có quỹ dự phòng nào cả. Làm nhiều thì tiêu nhiều, làm ít thì tiêu ít, nói chung là không biết cách tiết kiệm. Thật sự chán quá. Mong mọi người cho em chút lời khuyên, hoặc có gợi ý gì về việc đầu tư để có thêm thu nhập thụ động không ạ? Chỉ giúp em với".

Bài chia sẻ của bà mẹ đơn thân Hà Nội lập tức gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Một số người cho rằng với mức sống đắt đỏ tại Thủ Đô thì việc đơn thân nuôi con với những khoản phí như thế là hợp lý và số tiền bà mẹ tiết kiệm được mỗi tháng như thế là tương đối, không phải là ít. Đặc biệt, đặc thù công việc của bà mẹ lại càng cần phải tiêu nhiều cho các mối quan hệ nên khó có thể cắt bớt hơn được nữa và muốn kiếm được nhiều tiền thì buộc phải chi nhiều tiền vào những khoản ngoại giao...

- Thực ra làm sale bất động sản, tiền ăn uống, quà cáp không chỉ là tiêu xài cá nhân mà còn là chi phí công việc.

- Việc trả nợ hay mua vàng cũng được xem là tích lũy.

- Làm cả năm dư được một cây vàng đã là rất giỏi rồi, nhiều người làm cả năm còn chẳng dư được bao nhiêu.

- Mua một chỉ vàng mỗi tháng cũng là một hình thức tiết kiệm, không phải tiêu xài hoang phí.

- Thực tế, nghề sale bất động sản đòi hỏi phải tiếp khách, gặp gỡ thường xuyên, đôi khi cả tháng hay cả năm mới chốt được một hợp đồng, nên những buổi cà phê, nhậu nhẹt là điều bắt buộc phải có.

Song số khác lại cho rằng mức thu nhập của bà mẹ gấp nhiều lần so với thu nhập của một người bình thường tại Hà Nội. Song khoản tích lũy của người mẹ lại không nhiều chứng tỏ còn nhiều khoản chi tiêu là không hợp lý.

- Miệng ăn núi lở, thu nhập cao mà không biết giữ thì cũng hết.

- Mình nghĩ tiền ăn ngoài của bạn quá nhiều, rồi mua sắm và du lịch cũng khá lãng phí.

- Thu nhập gần một tỷ mỗi năm mà chỉ dư hơn một trăm triệu thì thật sự quá phung phí.

- Bạn làm sale bất động sản với mức thu nhập đó sao không mua một căn chung cư nhỏ trả góp để ở, vừa tiết kiệm tiền thuê nhà, vừa có tài sản. Khi có nợ, tự khắc sẽ biết cách chi tiêu tiết kiệm hơn. Hoặc mỗi tháng bạn có thể mua luôn hai chỉ vàng để dành, và chỉ tiêu trong phần còn lại.

- Khoản mua đồ trên TikTok bạn nên tiết chế lại, đồng thời hạn chế ăn hàng, chắc chắn sẽ dư được nhiều.

- Tiền ăn hàng chỉ nên giữ lại một phần ba để đi tiếp khách khi cần. Làm ra nhiều mà không biết giữ, lỡ bố mẹ hay con ốm đau thì lấy đâu ra tiền chi? Bạn nên xem lại cách chi tiêu sao cho hợp lý hơn.

- Muốn tiết kiệm, cứ khi nào có thu nhập thì mua trước hai chỉ vàng, rồi tiêu trong phần còn lại.

- Bạn cũng nên cân đối lại các khoản mục chi tiêu, hoàn toàn có thể mua trả góp được căn nhà. Hãy bớt những khoản như ăn ngoài, thay vào đó tự nấu để tiết kiệm và đảm bảo sức khỏe. Đi siêu thị ít hơn, hạn chế du lịch, có thể vài tháng đi một lần.

- Làm một con heo đất tiết kiệm, thỉnh thoảng bỏ vào đó một ít, cuối năm lấy tiền đó để đi chơi.

- Nếu trước mua một chỉ vàng mỗi tháng, giờ hãy mua hai chỉ để tăng tích lũy. Tiền vào miệng và vào thân nhiều quá thì dư được một cây vàng mỗi năm là còn khá tốt.

Ảnh minh họa

Làm cha mẹ đơn thân là hành trình nhiều thử thách, đặc biệt khi một mình phải gánh vác cả trách nhiệm tài chính và nuôi dạy con cái. Trong khi chi phí sinh hoạt, học hành, chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, việc biết chi tiêu hợp lý và tiết kiệm trở thành yếu tố quan trọng giúp cuộc sống ổn định và tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của con.

Dưới đây là 5 gợi ý giúp bố mẹ đơn thân quản lý tài chính hiệu quả hơn.

1. Lên kế hoạch chi tiêu chi tiết mỗi tháng

Hãy ghi chép lại toàn bộ các khoản thu – chi, dù là nhỏ nhất. Việc này giúp bạn biết rõ tiền của mình đi đâu, từ đó dễ dàng cắt giảm những chi tiêu không cần thiết. Bạn nên chia thu nhập thành các phần cụ thể: 50% cho nhu cầu thiết yếu (ăn uống, nhà ở, học phí), 30% cho các nhu cầu cá nhân và 20% để tiết kiệm hoặc đầu tư. Có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn tránh tình trạng “tiền vừa nhận đã hết”.

2. Ưu tiên tiết kiệm ngay khi có thu nhập

Khi nhận lương hoặc có nguồn thu nhập, hãy trích ngay một phần nhỏ để tiết kiệm, dù chỉ 5-10% cũng mang lại hiệu quả lâu dài. Bạn có thể gửi tiết kiệm ngân hàng, mua vàng, hoặc đơn giản là bỏ vào một “quỹ dự phòng” riêng cho con. Việc hình thành thói quen tiết kiệm trước khi tiêu sẽ giúp bạn luôn có khoản dự trữ khi gặp rủi ro như ốm đau, mất việc hoặc chi phí đột xuất.

3. Giảm chi phí sinh hoạt bằng thói quen lành mạnh

Thay vì ăn ngoài, hãy cố gắng nấu ăn tại nhà — vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo dinh dưỡng cho con. Hạn chế mua sắm theo cảm hứng, chỉ mua những thứ thật sự cần. Khi đi siêu thị, nên lập danh sách trước để tránh tiêu quá tay. Ngoài ra, sử dụng điện, nước, và các dịch vụ hàng tháng một cách tiết kiệm cũng giúp giảm đáng kể chi phí cố định.

4. Tìm kiếm nguồn thu nhập phụ hoặc đầu tư an toàn

Nếu có thời gian, bố mẹ đơn thân có thể tìm thêm công việc làm thêm tại nhà như bán hàng online, viết nội dung, hoặc làm cộng tác viên kinh doanh. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu các hình thức đầu tư nhỏ an toàn như gửi tiết kiệm lãi suất cao, mua bảo hiểm tích lũy cho con, hoặc đầu tư vào các quỹ tài chính đáng tin cậy. Mục tiêu không phải là làm giàu nhanh, mà là tạo nguồn thu thụ động ổn định lâu dài.

5. Dạy con hiểu giá trị của đồng tiền

Tiết kiệm không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ mà còn là bài học quý giá cho con. Hãy dạy con biết quý trọng sức lao động, hiểu rằng tiền không dễ kiếm và cần chi tiêu hợp lý. Bạn có thể khuyến khích con tiết kiệm bằng cách cho con một con heo đất hoặc một tài khoản tiết kiệm nhỏ, giúp con học cách quản lý tiền từ sớm.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với sống khổ cực, mà là biết cách cân bằng giữa nhu cầu và khả năng, giữa hiện tại và tương lai. Khi biết quản lý tài chính thông minh, bố mẹ đơn thân sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, con cái được chăm lo đầy đủ hơn và tương lai của cả hai mẹ con cũng trở nên an toàn, vững vàng hơn.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn