Bảng chi tiêu khó chê của người lương 27 triệu, nợ 330 triệu

Có nợ là điều không ai mong muốn, dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Bởi khi đó, chi tiêu hàng tháng hay các mục tiêu lớn khác trong tương lai, đều sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên với những người đang có áp lực trả nợ, điều quan trọng không kém mức thu nhập là khả năng quản lý, kiểm soát chi tiêu, phải làm sao cho đủ tiền trả nợ mà vẫn không ảnh hưởng tới cuộc sống.

Mới đây, tâm sự của một chàng trai trong tình cảnh tương tự đã khiến không ít người trầm trồ.

Cách chi tiêu vừa đủ, không chê vào đâu được

Chàng trai này cho biết hiện tại, anh đang nợ tổng cộng 330 triệu đồng do làm ăn, kinh doanh thất bại. Trong đó, 80 triệu đồng là tiền vay người quen, bạn bè nên không mất lãi, còn 250 triệu đồng là tiền vay bên ngoài, hàng tháng phải đóng 6 triệu tiền lãi.

Cách chi tiêu hàng tháng để có tiền trả nợ của chàng trai

“Em trả nợ đến giờ cũng được 1,5 năm rồi mà thực sự là cứ nghĩ đến nợ là lại thấy tự ti. Hiện tại em cũng căn ke hết mức, bản thân em cũng không ngại khó ngại khổ để kiếm tiền. Nhờ mọi người xem giúp em xem có cắt giảm chỗ nào được nữa không? Em 28 tuổi, chưa lấy vợ ạ” - Anh viết.

Nhìn vào bảng chi tiêu phía trên, hàng tháng, chàng trai này chỉ chi 4,8 triệu đồng cho các nhu cầu cơ bản bao gồm ăn uống, đi lại, giao lưu bạn bè, tiền điện nước. Với mức thu nhập 27 triệu đồng, vẫn còn dư 22,2 triệu đồng để trả nợ.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đồng tình khuyên chàng trai này không nên tự ti vì nợ do làm ăn khác với nợ do chơi bời, chi tiêu bừa phứa. Chưa kể, hiện tại khả năng trả nợ là vẫn có, các khoản chi cũng khá tiết kiệm rồi, nên cố gắng giữ suy nghĩ tích cực.

“Nếu muốn cắt giảm tối đa thì có thể xem lại khoản giao lưu bạn bè, nhưng mình nghĩ không nên cắt hết vì như vậy sẽ bí bách lắm” - Một người khuyên.

“Nên ưu tiên trả đứt khoản nợ vay ngoài thay vì chỉ trả mỗi tiền lãi hàng tháng bạn à. Song song với đó thì cố làm thêm, chạy xe ôm cũng được để kiếm tiền chứ chi tiêu thế kia mà giảm nữa thì hơi căng” - Một người chia sẻ.

“Có gì đâu mà phải tự ti em ơi, kinh doanh thất bát rồi nợ là chuyện bình thường, dù không ai mong muốn. Mình còn sức kiếm tiền, mỗi tháng dư tới 22 triệu thì nên trích 2 triệu phòng thân, còn lại gom vào trả nợ có lãi trước, nợ không lãi thì lựa lời xin khất. Hoặc nếu hồ sơ tín dụng đẹp thì vay ngân hàng trả đứt khoản vay ngoài, vì lãi vay ngân hàng bao giờ cũng thấp hơn” - Một người gợi ý.

“Còn trẻ, chưa có gia đình mà chi tiêu thế này là giỏi rồi. Nợ thì thực ra rồi ai cũng sẽ có thôi, chẳng ít thì nhiều, quan trọng là có việc làm, có thu nhập để trả nợ hay không. Mọi thứ của bạn vẫn đang trong tầm kiểm soát mà, đừng suy nghĩ tiêu cực quá” - Một người động viên.

3 việc nên làm để xử lý nợ nần

Nếu hiện tại, bạn đang có nhiều hơn 1 khoản nợ, mỗi khoản nợ lại có mức lãi suất khác nhau, hãy tham khảo 3 gợi ý dưới đây để giảm tối đa tiền lãi, cũng như đảm bảo việc thanh toán đúng hạn.

Ảnh minh họa

1 - Gom nợ về 1 mối

Ví dụ thế này cho dễ hiểu: Hiện tại bạn đang có 3 khoản nợ ở 3 nơi khác nhau, bạn có thể tạo thêm 1 khoản nợ thứ 4 với số tiền vay bằng dư nợ của 3 khoản nợ hiện tại cộng lại. Sau đó, dùng tiền đi vay được để trả đứt 3 khoản nợ ở 3 nơi khác nhau, và tập trung trả 1 khoản nợ duy nhất (khoản nợ số 4).

Việc này vừa tối ưu tiền lãi, vừa hạn chế tình trạng quên thanh toán dẫn tới chậm trả. Tuy nhiên, nếu tổng dư nợ hiện tại của bạn đang quá cao, việc vay thêm sẽ không mấy khả thi. Cách tốt nhất có lẽ vẫn là vay người thân, bạn bè.

2 - Ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất trước

Vay tiền từ ngân hàng, công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng, chắc chắn bạn sẽ phải trả một khoản tiền lãi. Trong trường hợp có cả nợ có lãi, và nợ không có lãi (nợ vay người thân, bạn bè), bạn nên ưu tiên thanh toán đúng hạn và dứt điểm các khoản nợ có lãi. Đồng thời, xin giãn nợ với những khoản nợ không có lãi.

3 - Nợ nhỏ trả trước, nợ lớn trả sau

Nếu tất cả các khoản nợ hiện tại của bạn đều là nợ có lãi, vậy thì hãy ưu tiên trả hết các khoản nợ nhỏ trước, trong lúc đó, vẫn duy trì việc trả nợ hàng tháng một cách đúng hạn với các khoản nợ lớn.

Đây chính là phương pháp "quả cầu tuyết" trong giải quyết nợ nần, được sáng lập bởi Dave Ramsey - Chuyên gia tài chính cá nhân và tác giả cuốn sách The Total Money Makeover.

Dave Ramsey cho rằng xử lý các khoản nợ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giúp hạn chế tình trạng "lãi mẹ đẻ lãi con", đồng thời, tạo dựng sự lạc quan và tự tin trong quá trình trả nợ.

Sau khi trả được một món nợ, bạn sẽ không phải trả tiền lãi của món nợ đó nữa, những quả cầu tuyết nhỏ đã bị mất đi và quan trọng nhất đó là tâm lý hoàn thành. Tâm lý này sẽ tạo cho bạn động lực để trả những món nợ lớn hơn. Dần dần, với sự kiên trì cùng tinh thần lạc quan và tự tin, bạn sẽ thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.

Tác giả: Ngọc Linh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn