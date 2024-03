Mazda Việt Nam điều chỉnh giá bán ôtô... 'mềm' hơn

Cụ thể mức giá xe Mazda mới niêm yết như sau; New Mazda2 có mức giá sau ưu đãi chỉ từ 420 triệu đồng, trở thành mẫu xe Nhật Bản có giá bán tốt nhất phân khúc trên thị trường. Riêng phiên bản 1.5 Luxury đang được áp dụng mức giá 499 triệu đồng. New Mazda2 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sở hữu trang bị an toàn cao cấp như cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA.

New Mazda CX-3 với giá tốt nhất phân khúc từ 529 triệu đồng, trở thành lựa chọn mới trong phân khúc SUV đô thị nhờ sự kết hợp hài hòa giữa phong cách năng động của một chiếc SUV và trải nghiệm lái thú vị, linh hoạt của một chiếc Sedan.

Trong khi đó, với những khách hàng đam mê công nghệ thì Mazda CX-30 – mẫu SUV đô thị sang trọng và đẳng cấp thuộc thế hệ sản phẩm thứ 7 của Mazda là lựa chọn lý tưởng. Khách hàng mua Mazda CX-30 trong tháng này sẽ nhận mức ưu đãi lên đến 20 triệu đồng, giá bán sau ưu đãi là 679 triệu đồng.

Mazda6 – mẫu Sedan sang trọng và thời thượng nhận ưu đãi đến 15 triệu đồng; giá bán khởi điểm của mẫu xe này hiện còn hơn 700 triệu đồng, tương đương giá một số mẫu xe cỡ C. Với mức giá dễ tiếp cận cùng các gói tùy chọn cao cấp, Mazda6 đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách hàng.

Ngoài ra, các mẫu xe nằm trong top bán chạy nhất phân khúc là Mazda3 cũng đang được áp dụng mức giá hấp dẫn từ 579 triệu đồng và Mazda CX-5 là 759 triệu đồng. Đối với khách hàng đang mong muốn sở hữu mẫu SUV 7 chỗ trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng thì Mazda CX-8 là lựa chọn đáng cân nhắc.

Bên cạnh giá bán ưu đãi, đa dạng phiên bản và màu sắc lựa chọn, Mazda còn mang đến sự an tâm cho khách hàng với chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000km, cùng hệ thống hơn 100 showroom và đại lý trên toàn quốc, thuận tiện cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn