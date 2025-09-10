Máy tính cũ có thể chạy nhanh gấp đôi nhờ nghiên cứu đột phá

Để tạo ra bước đột phá này, các nhà nghiên cứu đã phát triển một hệ thống mang tên đa luồng đồng thời và không đồng nhất (SHMT), cho phép tăng gấp đôi tốc độ của những chiếc máy tính cũ mà không cần phải chi tiền cho phần cứng mới. Công nghệ này không chỉ cải thiện hiệu suất máy tính mà còn giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng, từ đó mở ra cơ hội cho người dùng cá nhân và các ngành công nghiệp cần sức mạnh tính toán lớn.

SHMT giúp máy tính cũ trở nên nhanh chóng hơn nhiều.

SHMT hoạt động dựa trên nguyên lý rằng các thiết bị hiện đại như máy tính và điện thoại thông minh thường sử dụng nhiều bộ xử lý để thực hiện các tác vụ khác nhau. Tuy nhiên, việc phân chia công việc giữa các bộ xử lý có thể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn dữ liệu, làm giảm hiệu suất tổng thể.

Công nghệ SHMT khắc phục vấn đề này bằng cách cho phép các tác vụ chạy đồng thời trên nhiều bộ xử lý, từ đó tối ưu hóa hiệu suất và giúp tiết kiệm năng lượng. Trong các thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã ghi nhận hiệu suất tăng lên đến 1,95 lần và mức tiêu thụ năng lượng giảm tới 51%.

Vấn đề là, việc áp dụng công nghệ này vào các thiết bị phổ thông vẫn còn nhiều thách thức. SHMT cần trải qua các bài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tính tương thích và độ chính xác giữa các kiến trúc bộ xử lý khác nhau. Do đó, việc triển khai rộng rãi công nghệ này sẽ bị hạn chế cho đến khi các nhà nghiên cứu có thể đảm bảo rằng những cải tiến về hiệu suất và hiệu quả hoạt động là nhất quán trên tất cả các thiết bị.

Thông tin chi tiết về nghiên cứu này đã được công bố tại Hội nghị chuyên đề quốc tế IEEE/ACM lần thứ 56 về Vi kiến trúc diễn ra tại Toronto (Canada), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ máy tính.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn