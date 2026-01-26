Mâu thuẫn tình cảm, gã đàn ông ra tay sát hại người yêu

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Đối tượng Vi Văn Cường.

Lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Vi Văn Cường (SN 1986, trú tại xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn), hiện là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Quang Châu.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (trú tại phường Viết Thắng, tỉnh Thái Nguyên).

Cường và chị H. có quan hệ tình cảm và cùng thuê trọ tại tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh được camera an ninh thoại.

Do phát sinh mâu thuẫn tình cảm, tối 25/1, Cường phát hiện chị H. đi ăn cơm cùng một người khác nên đã bám theo. Sau đó, Cường thấy chị H. vào quán karaoke nên đã gọi chị ra khu vực để xe để nói chuyện dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc mất kiểm soát, Cường quay lại xe máy lấy một con dao đã chuẩn bị sẵn, quấn trong áo khoác màu đen rồi quay lại đâm nhiều nhát vào người chị H. khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh. Sau khi gây án, Cường vứt con dao qua hàng rào sang bãi đất trống gần đó.

Chị H. được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Đối tượng Vi Văn Cường sau đó bị Công an phường Nếnh bắt giữ và hiện đã bàn giao cho Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Thủy Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn