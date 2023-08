Mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, anh trai đâm chết em ruột

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an huyện Phong Thổ tiến hành khám nghiệm hiện trường thu nhập dấu vết để làm rõ vụ án giết người tại bản Huổi Luông I, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường khu vực xảy ra vụ án

Theo đó, tối 10/8 tại bản Huổi Luông 1, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là Chang A X, sinh năm 1975 tử vong do vết đâm từ vật sắc nhọn. Quá trình xác minh và thu thập thông tin, cơ quan công an xác định hung thủ là Chang A K, sinh năm 1965, là anh ruột nạn nhân.

Nguyên nhân là do 2 anh em có mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai. Trong quá trình tranh cãi, xô xát, đối tượng Chang A K đã dùng dao đâm chết Chang A X. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 1 con dao nhọn, 1 đoạn gậy gỗ và nhiều dấu vết dịch màu đỏ máu. Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng công an xác định, nạn nhân bị chết do trụy tuần hoàn, mất máu cấp.

Hiện trường vụ án giết người tại bản Huổi Luông I

Đây là vụ án giết người thứ 3 liên quan đến mâu thuẫn, tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu kể từ đầu năm đến nay. Trước đó, tháng 3 và tháng 7 cũng đã xảy ra 2 vụ án giết người với nguyên nhân tương tự tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu và xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Khắc Kiên

Nguồn tin: Báo VOV