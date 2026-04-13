Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thêm 3 Phó chủ tịch

Tại hội nghị, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga trình bày tờ trình về việc hiệp thương 3 nhân sự giữ chức Phó chủ tịch. Toàn bộ đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua, cử ông Nguyễn Phi Long, bà Lê Thị Thủy và ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài (áo dài đỏ) và các Phó chủ tịch chúc mừng ba nhân sự mới. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Nguyễn Phi Long 50 tuổi, quê Lào Cai, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Ủy viên dự khuyết khóa 13, Ủy viên Trung ương khóa 14. Ông từng giữ các chức vụ tại Bình Định cũ, như Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2022, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, sau đó được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Từ tháng 9/2025, ông giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Bà Lê Thị Thủy 62 tuổi, quê Nghệ An, thạc sĩ Luật học, là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 12 đến 14. Cuối năm 2010, bà giữ chức Phó tổng Thanh tra Chính phủ; năm 2019 được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, nay là tỉnh Ninh Bình.

Từ tháng 2/2025, bà là Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ; đến tháng 3/2026 giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn 47 tuổi, quê Thanh Hóa, tiến sĩ Quản lý kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 13, 14, đại biểu Quốc hội hai khóa 15, 16. Ông từng công tác tại Trung ương Đoàn, giữ các chức vụ như Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. Năm 2022, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước thời điểm đó.

Tháng 7/2025, sau sáp nhập Bắc Ninh và Bắc Giang, ông được điều động về Trung ương, giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tháng 3/2026, ông được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay là bà Bùi Thị Minh Hoài. Các Phó chủ tịch gồm bà Hà Thị Nga, ông Nguyễn Phi Long, ông Lương Quốc Đoàn, bà Lê Thị Thủy, ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Bùi Quang Huy, thượng tướng Bế Xuân Trường và ông Hoàng Công Thủy.

Tác giả: Sơn Hà

