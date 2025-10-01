Mất gần 200 triệu vì tham gia khóa tu mùa hè giả mạo

Lợi dụng nhu cầu cho con em tham gia các khóa tu mùa hè, nhiều đối tượng đã lập các fanpage giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, một người phụ nữ tại Hà Nội đã "sập bẫy" lừa đảo khi đăng ký khóa tu trên mạng, bị lừa gần 200 triệu đồng sau khi thực hiện hơn 100 giao dịch "làm nhiệm vụ" cho kẻ gian.

Công an Hà Nội khuyến cáo cần cảnh giác nhận được các lời mời làm nhiệm vụ online



Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị N (sinh năm 1994, trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đăng ký cho con gái tham gia một khóa tu trên mạng xã hội. Theo lời kể của chị N, do có nhu cầu cho con tham gia khóa tu, chị đã lên mạng xã hội để tìm hiểu thông tin.

Sau đó, chị đã liên hệ với một trang Facebook có tên "Khoá tu mùa hè". Tại đây, các đối tượng đã dẫn dụ chị thực hiện các nhiệm vụ như mua vật phẩm, tăng tương tác cho nhà tài trợ để có thể hoàn thành hồ sơ đăng ký. Tin lời, chị N đã thực hiện hơn 100 giao dịch và chuyển khoản số tiền lên đến gần 200 triệu đồng. Khi nhận ra mình đã bị lừa, chị N đã đến cơ quan Công an để trình báo vụ việc.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là lập các fanpage mạo danh chùa, tự viện để giới thiệu và kêu gọi đăng ký tham gia "khóa tu". Khi có người đăng ký, chúng sẽ hướng dẫn nạn nhân làm các nhiệm vụ tương tác, mua vật phẩm nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội khuyến cáo, để phòng tránh hình thức lừa đảo khóa tu mùa hè này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, hết sức cẩn trọng với các thông tin về khóa tu được đăng tải trên mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng ký tham gia qua các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội kêu gọi đóng tiền, ủng hộ, từ thiện. Kiểm tra tính minh bạch của fanpage: Các fanpage lừa đảo thường mới được lập hoặc có lịch sử thay đổi tên nhiều lần. Cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi tương tác.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: Báo VOV