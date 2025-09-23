Masan Group cùng V Fest lan tỏa giá trị văn hóa và khát vọng Việt

Masan đồng hành cùng V Fest Vietnam Today - Ảnh: T.L.

Đồng hành cùng sự kiện âm nhạc quốc gia

Được xem là sự kiện nghệ thuật được mong chờ nhất, khép lại chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, V Fest - Vietnam Today được ví như bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, là niềm tự hào về vẻ đẹp con người, văn hóa và đất nước Việt Nam.

Đồng hành cùng sự kiện năm nay là Masan Group (MSN) - tập đoàn sở hữu nhiều công ty hàng đầu trong lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ tại Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc tham gia các hoạt động văn hóa quy mô lớn là một phần trong cam kết phát triển gắn với cộng đồng, bên cạnh chiến lược kinh doanh cốt lõi, hướng đến tinh thần lan tỏa giá trị văn hóa và khát vọng Việt.

Masan khởi đầu từ một nhà máy gia vị tại TP.HCM, sau gần ba thập kỷ đã phát triển thành tập đoàn tiêu dùng - bán lẻ lớn, với hơn 30 nhà máy, 14 nông trường công nghệ cao và hơn 4.200 điểm bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN trên toàn quốc.

Hệ sinh thái này phục vụ hàng chục triệu gia đình, từ khâu sản xuất, logistics đến cung ứng trực tiếp qua kênh bán lẻ hiện đại.

Hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ hiện đại

Trong lĩnh vực bán lẻ, WinCommerce - công ty thành viên của Masan - hiện vận hành mạng lưới điểm bán hiện đại lớn nhất Việt Nam, phục vụ hơn 32 triệu lượt khách mỗi tháng.

Từ đầu năm đến hết tháng 8-2025, WinCommerce mở mới 415 cửa hàng, trong đó khoảng 75% nằm tại khu vực nông thôn. Riêng miền Trung có 194 cửa hàng mới, chiếm gần một nửa số điểm mở thêm.

Hệ thống siêu thị này cung cấp đa dạng sản phẩm thiết yếu, có nguồn gốc rõ ràng từ các nhà cung cấp uy tín trong và ngoài nước. Ở mảng siêu thị, WinCommerce triển khai mô hình WinMart mới với thiết kế hiện đại, cách bày trí khoa học và danh mục sản phẩm mở rộng, từ nhu yếu phẩm đến hàng trung, cao cấp.

Một số siêu thị còn tổ chức workshop nấu ăn, sự kiện trải nghiệm cuối tuần, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người tiêu dùng.

Masan là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ tại Việt Nam - Ảnh: T.L.

Trong sản xuất hàng tiêu dùng, Masan Consumer sở hữu nhiều thương hiệu phổ biến như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-up 247. Theo Kantar, hơn 98% hộ gia đình Việt Nam đang sử dụng ít nhất một sản phẩm của Masan. Bên cạnh đó, Masan MEATLife phát triển thịt mát.

MEATDeli cùng các sản phẩm chế biến như xúc xích Ponnie, Heo Cao Bồi, nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn và chất lượng thực phẩm.

Với chuỗi giá trị khép kín, Masan không chỉ dừng ở vai trò nhà sản xuất hay bán lẻ, mà trở thành cầu nối giữa hai khâu này. Mô hình tích hợp được đánh giá là lợi thế cạnh tranh của tập đoàn trên thị trường.

Đẩy mạnh xuất khẩu và quảng bá ẩm thực Việt

Từ năm 2023, Masan đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo nười tiêu dùng (CIC), với định hướng nghiên cứu xu hướng mới như tiêu dùng bền vững, sản phẩm tốt cho sức khỏe và an toàn thực phẩm.

Theo doanh nghiệp, việc đặt người tiêu dùng làm trung tâm giúp phát triển sản phẩm sát với nhu cầu thị trường hơn.

Sản phẩm nước mắm xuất khẩu của Masan đã có mặt tại nhiều thị trường lớn của thế giới - Ảnh: T.L.

Ngoài thị trường nội địa, Masan cũng tập trung mở rộng hoạt động quốc tế. Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu xuất khẩu của Masan Consumer tăng hơn 35% so với cùng kỳ, với mức tăng trưởng mạnh tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Kết quả này cho thấy các sản phẩm mang bản sắc ẩm thực Việt Nam ngày càng được đón nhận tại các thị trường quốc tế.

Để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe, Masan duy trì 100% nhà máy đạt chứng nhận quốc tế về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm như FSSC 22000, ISO 22000, HACCP, BRCGS, HALAL.

Quy trình kiểm soát chất lượng áp dụng từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, nhằm bảo đảm sản phẩm vừa đạt chuẩn quốc tế, vừa giữ được niềm tin của người tiêu dùng.

Tháng 6-2025, Masan phối hợp cùng Tập đoàn Magnit - một trong những nhà bán lẻ lớn nhất tại Nga - khai trương "Góc Việt Nam" tại đại siêu thị Magnit Extra ở Matxcơva.

Không gian này giới thiệu hơn 150 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, từ trái cây tươi, trái cây sấy, thực phẩm ăn liền đến gia vị, trà và cà phê, với sự góp mặt của các thương hiệu Omachi, CHIN-SU, Nam Ngư, Vinacafé, Phúc Long.

Khai trương "Góc Việt Nam" là bước đi trong chiến lược "Go Global" của Masan, nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới.

Việc đồng hành cùng những chương trình quảng bá văn hóa ẩm thực là một phần trong cam kết phát triển gắn với cộng đồng - Ảnh: T.L.

Trong năm 2025, tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu từ 20% trở lên, với các thương hiệu chủ lực như CHIN-SU, Omachi, Vinacafé, Phúc Long đóng vai trò "đại sứ" cho ẩm thực Việt trên bản đồ tiêu dùng quốc tế.

Thông qua việc đồng hành cùng nhiều chương trình quảng bá văn hóa ẩm thực hay hướng đến giá trị Việt như V Fest - Vietnam Today, Masan tiếp tục khẳng định hướng phát triển kinh doanh gắn liền với các hoạt động cộng đồng.

Từ hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ trong nước đến chiến lược mở rộng ra quốc tế, doanh nghiệp cho thấy nỗ lực không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn quảng bá hình ảnh Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

