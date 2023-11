Mánh khoé của cô đồng khiến người mẹ mất 1,6 tỷ đồng đổi mệnh cho con

Ngày 6/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Trần Thị Soa, 38 tuổi, trú xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Trần Thị Soa không có công việc ổn định. Vào năm 2011, người phụ nữ này tung tin mình được "bề trên độ". Soa “nổ” có khả năng biết trước được tương lai và vận hạn của người khác. Không lâu sau đó, Soa lập bàn thờ “tứ phụ” tại nhà và thường xuyên đi hầu đồng ở nhiều chùa, đền ở trong và ngoài địa phương. Không những thế, trong quá trình hầu đồng, người phụ nữ này thể hiện bản thân mình là “Thánh mẫu Thiên Y A Na" nhập vào, chỉ bảo mua và đặt lễ cho các con nhang, đệ tử trừ tà ma, ban lộc, chữa lành bệnh tật,… Tin vào lời nói của Soa, nhiều người mê tín tâm linh tìm đến người phụ nữ này xem bói, cúng bái, giải hạn,…

Vào năm 2017, Trần Thị Soa quen bà T.T.Q., 55, tuổi, ở Tx.Thái Hoà trong những lần đi hầu đồng. Hai người này, không những hợp nhau trong việc lễ lạt chùa chiền mà còn thân thiết như chị em. Vì tin tưởng lẫn nhau, Soa và chị Q. còn chung vốn làm ăn, buôn bán bất động sản.

Đối tượng Trần Thị Soa

Vào tháng 5/2023 do đầu tư qua mạng thua lỗ nên Soa đã nảy sinh ý định lợi dụng chị Q. để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 14 đến 16/5, để thực hiện hành vi, Soa lấy lý do chị Q. và con trai chị gặp hạn, nếu không giải hạn sẽ chết yểu.

Theo lời phán của “cô đồng” này thì con trai chị Q. phải đặt tiền làm lễ “đáo cung, đáo hạn”, “cắt vía âm, đổi vía dương”, nếu không sẽ bị chết yểu. Khi nghe thông tin này, vợ chồng chị Q. vô cùng hoang mang. Sau đó, vợ chồng chị Q. bàn bạc nhau bằng mọi giá phải vay mượn tiền để lo cho con.

Thấy vợ chồng chị Q. lo lắng, Soa thông báo phải lo đủ 800 triệu đồng thì "thánh mẫu" mới làm lễ giải hạn cho con trai. Bà Q. phải bán số vàng tích trữ bấy lâu, vay mượn thêm người thân được 700 triệu đồng để gửi cho Soa làm lễ. Soa cho biết, vì nể tình chị em thân thiết nhưng với số tiền này chỉ giúp con trai bà Q. sống thêm được thời gian ngắn. Nếu muốn con sống trọn đời thì bà Q. phải lo thêm tiền làm lễ.

Vì sợ con “chết yểu”, trong vòng 3 ngày, 14-16/5, bà Q. đã đưa tổng cộng 1,63 tỷ đồng cho Trần Thị Soa. Người phụ nữ này tin rằng với số tiền trên thì có thể “đổi vận” được cho con trai mình.

Tuy nhiên, sau khi chiếm đoạt của bà Q. số tiền lớn, Trần Thị Soa cắt đứt liên lạc, bỏ trốn khỏi địa phương. Sự biến mất bất thường của Soa khiến bà Q. nghi ngờ và trình báo công an.

Khoảng một tháng sau, Soa tiếp tục công việc đi lễ đền chùa. Cuối tháng 10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định, Soa đang có mặt tại một ngôi chùa (Tp.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) nên triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bước đầu, tại CQĐT, Trần Thị Soa không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, sau một thời gian công an kiên trì đấu tranh bằng những chứng cứ xác đáng, Soa cũng cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai, do đầu tư làm ăn trên mạng thua lỗ, lợi dụng bà T.T.Q. mê tín, nhẹ dạ nên đã nghĩ ra kịch bản để lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt của nạn nhân, Soa tiếp tục đầu tư hết vào các trò chơi trên mạng và mất trắng.

Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Nghệ An thông báo, những ai là bị hại trong vụ án Trần Thị Soa nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được phối hợp, giải quyết. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Qua đây, cơ quan Công an cũng khuyến cáo, người dân không nên mê tín dị đoan để bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Minh Tâm - Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn