Mảng xanh trên miệng núi lửa triệu năm tuổi ở Gia Lai

Đầu tháng 11, khi những bông dã quỳ đồng loạt bung nở, Chư Đăng Ya như khoác lên mình "tấm áo vàng" rực rỡ. Sắc hoa tươi sáng hòa cùng thảm cỏ xanh mướt mang đến sức sống mới cho phố núi, biến nơi đây thành điểm hẹn lý tưởng của du khách và nhiếp ảnh gia mỗi mùa săn ảnh. Mùa hoa cũng là lúc Gia Lai bước vào những ngày đầu mùa khô - nắng vàng, trời trong, và gió cao nguyên se lạnh.