Mai Tài Phến khiến mạng xã hội dậy sóng chỉ với 2 chữ dành cho "nữ hoàng Vbiz"

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, cặp đôi vướng nghi vấn "phim giả tình thật" suốt nhiều năm lại một lần nữa khiến mạng xã hội dậy sóng chỉ với 2 chữ. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, nhưng cách cả hai dành "ngoại lệ" cho nhau qua từng hành động nhỏ vẫn đủ khiến khán giả tin rằng, giữa họ không đơn thuần chỉ là bạn bè hay đồng nghiệp.

Bài đăng của Mai Tài Phến.

Màn tương tác giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến khiến dân tình xôn xao bàn tán. Ảnh: FBNV.

Mới đây, Mai Tài Phến bất ngờ có động thái công khai ủng hộ Mỹ Tâm trên trang cá nhân. Nam diễn viên đăng tải poster concert See The Light của Mỹ Tâm lên fanpage cá nhân, kèm bản đồ chỗ ngồi tại sân vận động. Bài đăng sẽ không có gì đặc biệt nếu nam diễn viên không viết kèm hai chữ "mai lai" cùng icon trái tim. "Mai lai", cách viết Việt hóa của "My Life" (Cuộc sống của anh) được xem như một lời khẳng định ngọt ngào mà Mai Tài Phến dành cho "nữ hoàng Vbiz". Chỉ ít giờ sau, Mỹ Tâm đã để lại biểu cảm "wow" dưới bài đăng của Mai Tài Phến.

Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại vô số bình luận thích thú, cổ vũ cặp đôi. Tin đồn tình cảm giữa hai người bắt đầu từ năm 2019, khi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng hợp tác trong phim Chị Trợ Lý Của Anh. Từ những tương tác tự nhiên trong hậu trường đến những lần sánh đôi xuất hiện cùng nhau ngoài đời, cặp đôi nhanh chóng bị "soi" ra hàng loạt chi tiết hẹn hò. Không ít lần, cư dân mạng bắt gặp cả hai đi chung sân bay, hoặc dự tiệc thân mật với bạn bè. Trong khi đó, Mỹ Tâm luôn dành cho Mai Tài Phến những lời khen đặc biệt.

Mỹ Tâm luôn dành cho Mai Tài Phến những lời khen đặc biệt.

Mỹ Tâm được cho là đã dành thời gian mừng sinh nhật Mai Tài Phến. Ảnh: FBNV.

Trước đó vào tháng 5, Mai Tài Phến chia sẻ hình ảnh mừng sinh nhật giản dị trên trang cá nhân là một chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ "Happy Birthday", không đề cập đến người tặng hay bạn bè. Trùng hợp thay, vào đúng ngày đó, Mỹ Tâm cũng đăng tải story lên Instagram với hình ảnh cụng ly cùng một người đàn ông giấu mặt. Dù không tiết lộ danh tính, nhưng cư dân mạng nhanh chóng đặt nghi vấn rằng người trong ảnh không ai khác ngoài Mai Tài Phến.

Trước nhiều lời bàn tán, cả hai vẫn giữ im lặng. Hành động này lại càng khiến công chúng tò mò. Về phía Mỹ Tâm, "hoạ mi tóc nâu" từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng cô không đặt ra tiêu chuẩn cho bạn trai: "Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ Tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được".

Mai Tài Phến từng đến họp báo ra mắt phim Người Giữ Thời Gian của Mỹ Tâm.

Lần này, nam diễn viên lại chủ động quảng bá concert See The Light. Một hành động nhỏ nhưng mang sức lan tỏa lớn, đặc biệt khi concert này được xem là dự án âm nhạc hoành tráng nhất của Mỹ Tâm trong năm 2025.

Mỹ Tâm tiếp tục khiến công chúng ngỡ ngàng khi tung ra concert "chốt hạ" năm 2025.

Concert See The Light sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Sân vận động Mỹ Đình. Lần trở lại này, Mỹ Tâm đặt mục tiêu phá chính kỷ lục cũ của mình, nâng quy mô lên đến 40.000 người. Không chỉ dừng ở con số ấn tượng, concert còn được đầu tư mạnh tay cả về sân khấu, âm thanh, ánh sáng lẫn khâu sản xuất.

Với quy mô, ý nghĩa và tầm ảnh hưởng quá lớn, Mỹ Tâm Live Concert See The Light chắc chắn sẽ trở thành sự kiện âm nhạc đáng mong đợi nhất năm 2025, nơi "họa mi tóc nâu" tiếp tục làm nên nhiều kỷ lục khó phá vỡ.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn