Lý do hàng chục nghìn người ở Séc xuống đường ủng hộ Tổng thống Pavel

Người dân tụ tập tham gia một cuộc mít tinh đoàn kết tại trung tâm Praha nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Petr Pavel. Ảnh: DPA

Các cuộc tuần hành tập trung chủ yếu tại Quảng trường Phố Cổ và lan sang Quảng trường Wenceslas ở Praha, buộc cảnh sát phải phong tỏa nhiều tuyến phố. Người biểu tình vẫy cờ Séc, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine, mang theo biểu ngữ “Chúng tôi đứng về phía Tổng thống” hay “Pavel muôn năm”, thể hiện sự ủng hộ đối với lập trường cứng rắn của nguyên thủ quốc gia.

Theo hãng tin Reuters, ban tổ chức cho biết số người tham gia lên tới 80.000-90.000, trong khi cảnh sát không đưa ra con số chính thức. Ngoài thủ đô, các cuộc tập hợp quy mô nhỏ hơn cũng diễn ra tại nhiều địa phương khác và dự kiến sẽ tiếp tục trong những tuần tới.

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng là việc Tổng thống Pavel từ chối phê chuẩn ông Filip Turek làm Bộ trưởng Môi trường trong chính phủ mới. Ông Turek, thành viên đảng Motorists for Themselves theo đường lối hoài nghi châu Âu, từng bị chỉ trích vì có hành vi chào kiểu Đức Quốc xã và đăng tải các hình ảnh, nội dung bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc, kỳ thị người đồng tính và xúc phạm giới tính trên mạng xã hội. Dù đã xin lỗi một phần và phủ nhận một số cáo buộc, ông Turek vẫn không thuyết phục được tổng thống.

Tổng thống Pavel cho rằng việc bổ nhiệm một nhân vật như vậy là không phù hợp với các giá trị dân chủ và hình ảnh quốc tế của Séc. Ông cũng công khai các tin nhắn được cho là do Ngoại trưởng Petr Macinka gửi qua cố vấn, trong đó cảnh báo tổng thống sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục phản đối đề cử này, và gọi đây là hành vi tống tiền chính trị.

Về phía mình, Ngoại trưởng Macinka bác bỏ cáo buộc, khẳng định đây chỉ là một phần của đàm phán chính trị thông thường. Phát biểu trên truyền hình Séc, ông cho rằng chính trường là môi trường khắc nghiệt, đòi hỏi những người ở vị trí cao phải có sức chịu đựng lớn.

Theo AP, ông Macinka còn cáo buộc Tổng thống Pavel vi phạm Hiến pháp khi từ chối bổ nhiệm bộ trưởng do liên minh cầm quyền đề cử. Tổng thống Pavel phản bác mạnh mẽ và cho biết đã chuyển các tin nhắn nói trên cho Cơ quan phòng chống tội phạm có tổ chức quốc gia xem xét, đồng thời dự kiến gặp Thủ tướng Andrej Babis để thảo luận hướng giải quyết.

Cuộc đối đầu cá nhân nhanh chóng phản ánh sự chia rẽ sâu sắc hơn trong chính trường Séc. Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 10/2025, đảng ANO của Thủ tướng Babis đã lập liên minh với đảng Motorists và đảng SPD cực hữu, vốn có lập trường hoài nghi EU và thân Nga hơn. Liên minh này tuyên bố sẽ giảm mức độ ủng hộ Ukraine và phản đối một số chính sách then chốt của EU.

Ngược lại, Tổng thống Pavel - một cựu tướng quân đội - là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong xung đột với Nga và duy trì định hướng thân EU của Séc. Chính sự đối lập này khiến cuộc khủng hoảng bổ nhiệm bộ trưởng vượt ra ngoài khuôn khổ nhân sự, trở thành phép thử lớn đối với quan hệ giữa tổng thống và chính phủ, cũng như định hướng đối ngoại của quốc gia Trung Âu này.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: baotintuc.vn