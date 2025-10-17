Lương Bằng Quang khóc nấc giữa đêm đọc lời cuối của Ngân 98 trước khi bị bắt

Vào đêm ngày 16/10, Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải video mới lên trang cá nhân. Nam ca sĩ thay mặt vợ đọc tâm thư Ngân 98 viết trước khi bị bắt. Lương Bằng Quang vừa đọc những dòng tâm sự của Ngân 98 gửi khán giả, vừa khóc nấc lên và gọi đây là "tâm nguyện cuối cùng của cô ấy".

Lương Bằng Quang thay mặt Ngân 98 đọc tâm thư

Nữ DJ sinh năm 1998 viết: "Nếu bạn đang xem video này thì nghĩa là Ngân đang ở nơi xa các bạn, xa ánh đèn, xa sân khấu, xa những nụ cười thân quen và xa cả vòng tay người chồng. Ngân từng nói mỗi lần được đứng trên sân khấu, điều khiến Ngân xúc động nhất không phải là tiếng reo hò, không phải là ống kính máy quay, mà là cảm xúc mình đang được tồn tại thực sự, tồn tại để cống hiến, để yêu thương, để sống hết mình, và là để làm điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời này. Có lẽ ít ai biết điều Ngân hạnh phúc nhất không phải là được mặc đồ đẹp hay được chú ý, mà là những lần Ngân cùng chú Quang đi đến mái ấm tổ chức sinh nhật cho những đứa trẻ mồ côi. Những đôi mắt tròn xoe nhìn Ngân mỉm cười, nắm tay và gọi 'Cô Ngân ơi'. Chính những khoảnh khắc đó mới là ánh đèn sân khấu thực sự trong Ngân. Ngân yêu nghề, Ngân yêu những đứa trẻ mồ côi mà Ngân coi như con, như em. Ngân yêu chú Quang, người đã luôn bên cạnh, đủ để thấy Ngân nhỏ bé, mong manh nhưng lại cố gắng mạnh mẽ hơn bất kỳ ai".

Có thể nói thời điểm các bạn đang xem video này chính là thời điểm Ngân dường như đã gục ngã và có thể trong chính những giây phút yếu đuối đó Ngân lại nhớ đến các bạn. Ngân nhớ đến tiếng cười, những lời động viên và cả những giọt nước mắt mà khán giả đã rơi cùng Ngân. Giờ đây, dù phải đi một nơi xa một thời gian dài Ngân vẫn là cô gái ấy, chỉ là trong 1 phiên bản khác, phiên bản biết lắng nghe hơn, biết yêu thương hơn và biết trân trọng từng khoảnh khắc bình yên hơn. Nếu một ngày nào đó các bạn nhớ Ngân, hãy bật lại những video cũ, nghe lại tiếng cười, những phút giây mà Ngân từng cháy hết mình. Ngân cũng nhớ đến mọi người, nhớ nhiều lắm. Và nếu có thể gửi 1 lời cuối, Ngân muốn nói rằng hãy sống tốt, yêu thương nhau nhiều hơn và hãy tin rằng mọi điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ ở phía trước".

Cuối video, Lương Bằng Quang mắt đỏ lựng vì khóc, có biểu hiện suy sụp và bất ổn. Chồng Ngân 98 cảm ơn khán giả đã lắng nghe và cũng vội vàng tắt video. Đoạn video nhanh chóng nhận được rất nhiều sự tương tác trên mạng xã hội ngay giữa đêm khuya.

Lương Bằng Quang suy sụp, có biểu hiện bất ổn và khóc nhiều

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời khai của Ngân 98, cô cho biết bản thân có vai trò trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng cô - tức Lương Bằng Quang phụ trách thông qua M.T. V - người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh. Theo Ngân 98, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do M.T.V trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản cô không nắm rõ.

"Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ", Ngân 98 khai tại cơ quan chức năng. Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết: "Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng".

Hình ảnh Ngân 98 tại cơ quan điều tra

Về lý do để mẹ đứng tên đại diện công ty, Ngân 98 khai rằng, bản thân thường lưu diễn, khi đối tác đưa giấy tờ không kịp ký, nên để mẹ đứng tên, ký giùm giấy tờ. “Mẹ tin tôi nên đứng tên, chứ bà không biết gì về hoạt động kinh doanh”, Ngân 98 nói.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu thành lập ngày 5/5/2021. Khi mới thành lập, công ty này có vốn điều lệ 200 triệu đồng, do bà Trần Thị T. giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Đến tháng 9/2022, công ty này tăng vốn lên 3 tỷ đồng nhưng tỷ lệ cổ đông góp vốn không được tiết lộ.

Từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp này đã có nhiều lần thay đổi chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật lần lượt là các cá nhân sau: Trần Thị T., Phạm Xuân O., Trần Thị Ngọc B. Vị trí chủ doanh nghiệp cũng liên tục thay đổi qua nhiều cá nhân và đến hiện tại, bà Trần Thị T. vẫn là chủ sở hữu. Được biết, bà T. mẹ Ngân, là người buôn bán nhỏ ở quê.

Ngân 98 để mẹ đứng tên công ty

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiến hành khám xét căn hộ cao cấp rộng khoảng 300m² của Ngân 98, người vừa bị khởi tố với cáo buộc sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng giả. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc két sắt cỡ lớn bên trong căn hộ.

Tuy nhiên, do Ngân 98 và người thân không cung cấp mã mở, két không thể được mở ngay tại hiện trường. Cảnh sát buộc phải niêm phong và đưa két về trụ sở để xử lý theo đúng quy trình. Sau khi mở khóa, chiếc két sắt hé lộ nhiều tài sản có giá trị, bao gồm 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD tiền mặt, bốn sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của bị can.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Lương Bằng Quang và những người liên quan để xử lý theo quy định

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn