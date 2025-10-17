Luật sư nói về việc bị cáo Thái Khắc Thành được miễn trách nhiệm hình sự

Chiều 17-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội, đơn vị nhận bào chữa miễn phí tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng đối với bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An), cho biết ban đầu vào ngày 13-8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị hủy án để điều tra lại. Tại phiên tòa hôm nay 17-10, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) sửa án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự với bị cáo Thái Khắc Thành. Quan điểm của Viện Kiểm sát tỉnh Hưng Yên cũng giống quan điểm bào chữa của luật sự.

Luật sư Lê Hồng Hiển (bên trái) trong một lần trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vụ án "gà lôi trắng" gây xôn xao dư luận

Theo Luật sự Hiển, việc HĐXX cũng miễn hình phạt bổ sung 30 triệu đồng và hủy bỏ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giúp bị cáo được tự do ngay tại phiên tòa là hợp lý.

"Đây là một bản án hợp tình, hợp lý, đúng quy định pháp luật, thể hiện sự công tâm, khách quan và tinh thần thượng tôn pháp luật của Hội đồng xét xử phúc thẩm... Một bản án nhân văn cho thấy rằng khi pháp luật thay đổi, công lý vẫn luôn được thực thi" - Luật sư Hiển khẳng định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin sáng 17-10, TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gà lôi trắng đối với bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An). Sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên bị cáo Thái Khắc Thành được miễn trách nhiệm hình sự, thả tự do tại tòa.

Tòa căn cứ theo Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Bị cáo Thái Khắc Thành tại phiên tòa phúc thẩm 17-10. Ảnh: T. Đức

Tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm của Thông tư 27, gà lôi trắng chuyển sang nhóm IIB (không bị cấm nuôi thương mại nhưng phải tuân thủ các quy định về nuôi, nhốt, vận chuyển) mà không còn thuộc nhóm IB (động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) như tại thời điểm khởi tố vụ án.

HĐXX phúc thẩm khẳng định việc bị cáo Thành bị truy tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm là "đúng người, đúng tội, đúng pháp luật" nhưng thời điểm xét xử sơ thẩm thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư 27, làm cho hành vi của bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội.

Văn bản có hiệu lực từ 1-7-2025 nhưng đến 16-7 mới được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và không được gửi cho các cơ quan tiến hành tố tụng để rà soát các trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, truy tố, xét xử và thi hành án. Đây là nguyên nhân khiến tòa sơ thẩm không có căn cứ áp dụng thông tư này.

Cùng với đó, Tòa phúc thẩm kiến nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường cần có văn bản thông báo cho các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan liên quan; đồng thời kiến nghị Chính phủ cho rà soát các văn bản pháp luật đang có nội dung không thống nhất để kịp thời xử lý.

Sau phiên tòa, bị cáo Thành cảm ơn HĐXX và các cơ quan tố tụng đã áp dụng chính sách khoan hồng, cho mình cơ hội được về với gia đình.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự, gây xôn xao dư luận.

Ngày 13-8, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thành 6 năm tù, theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Niềm vui của người thân bị cáo Thái Khắc Thành khi người này được tại ngoại vào ngày 13-8

Cùng ngày 13-8, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên cùng đại diện viện kiểm sát đã vào trại tạm giam trao quyết định kháng nghị và thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị cáo Thành.

Sau 4 tháng bị tạm giam, trưa 13-8, bị cáo Thái Khắc Thành đã được ra khỏi nơi giam trở về nhà ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trong niềm vui của gia đình và người thân.

Ngày 14-8, bị cáo Thái Khắc Thành đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên.

