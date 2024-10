Lột đồ người khác giữa phố, 3 người phụ nữ ở Bắc Ninh bị khởi tố

Ngày 16/10, thông tin từ Công an TP Bắc Ninh, Bắc Ninh cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người phụ nữ về tội "làm nhục người khác".

Điều đáng nói, 3 người phụ nữ trên đều là những thành viên, người thân trong gia đình gồm mẹ chồng, nàng dâu và người thân.

Hình ảnh camera ghi lại

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý những người có liên quan.

Trước đó, ngày 14/10, ba người phụ nữ trên đã cùng nhau đến phường Vân Dương, TP Bắc Ninh hành hung, lột đồ một nữ công nhân giữa phố.

Theo những người này, nữ công nhân trên đã ngoại tình với chồng và con trai của những người trên nên họ mới từ tỉnh xa tìm đến để đánh ghen.

Vụ việc đánh ghen, hành hung, lột đồ nữ công nhân giữa phố đã được nhiều người dùng điện thoại quay clip, đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Tác giả: Văn Giang

Nguồn tin: vov.vn