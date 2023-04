Lót 3 thứ “lặt vặt” trong nhà xuống đáy chậu hoa, lỡ tay tưới nhiều nước cũng không lo thối rễ

Trồng hoa muốn cây phát triển mạnh, hoa nở rộ cũng cần phải có kiến thức, nếu không cây rất dễ bị thối rễ, vàng lá và thậm chí là chết cây. Tưới quá nhiều nước cho cây là lỗi sai rất nhiều người mới tập tành trồng hoa mắc phải, dễ khiến cây bị úng nước và thối rễ.

Nếu sợ mắc phải lỗi này, bạn có thể cho thêm một số thứ đồ lặt vặt trong nhà xuống đáy chậu hoa để tăng khả năng thoát nước của cây, như vậy bộ rễ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

1. Miếng bọt biển

Nếu trong nhà có những miếng bọt biển không dùng đến hoặc đã cũ mèm, bạn có thể tận dụng để trồng hoa. Hãy cắt miếng bọt biển thành từng miếng nhỏ và đặt dưới đáy chậu hoa trước khi cho đất và cây vào trồng.

Miếng bọt biển này tương đối nhẹ, hút nước tốt, nếu tưới quá nhiều nước, miếng bọt biển này sẽ hút bớt nước trong đất, tránh hiện tượng tích nước trong chậu. Ngoài ra, nếu quên tưới nước cho cây, bạn cũng không lo cây bị héo vì đã có nước từ miếng bọt biển, giúp bạn duy trì trong một thời gian ngắn.

2. Xỉ than

Xỉ than có đặc tính rất nhẹ, xốp, có khả năng thoát nước tốt, giúp cây không bị ngập úng nếu bạn lỡ tay tưới nước quá nhiều hoặc vào những ngày mưa dầm. Do đó, bạn có thể lót một lớp xỉ than dưới đáy chậu để tăng khả năng thoát nước cho đất, đồng thời giúp đất duy trì độ ẩm vừa phải, tránh trường hợp quá ẩm dễ sinh nấm mốc gây hại cho cây trồng.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đập nhỏ xỉ than để trộn với đất để trồng hoa, tạo độ thông thoáng, giúp rễ cây phát triển nhanh hơn và ngăn chặn tình trạng nén chặt đất. Tuy nhiên, xỉ than có chứa một số độc tố nên bạn không thể trực tiếp sử dụng được mà phải xử lý qua.

Cụ thể, hãy ngâm xỉ than vào nước vài ngày, thay nước nhiều lần để loại bỏ độc tố. Sau đó, đập nhỏ xỉ than và mang đi phơi nắng thật khô rồi hẵng sử dụng.

3. Tấm xốp

Khi bọc các đồ dùng điện tử thường có những mảnh xốp bên trong, bạn có thể tận dụng thứ này để lót dưới đáy chậu hoa. Chúng có kết cấu tương đối nhẹ, có thể đặt dưới đáy chậu hoa để cải thiện khả năng thoát nước của đất, giúp rễ cây không bị thối rữa.

Bạn có thể lót bẻ nhỏ những miếng xốp và lót ở nửa dưới chậu, sau đó mới đổ đất trồng cây lên trên. Cách này không giúp có lợi cho sự phát triển của cây mà còn giúp chậu cây không nặng, dễ di chuyển.

Tác giả: HẠO PHI

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn