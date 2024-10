Lời khai của nữ nghi phạm đầu độc người tình rồi chở thi thể lao xuống đèo Bảo Lộc

Ngày 24/10, thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu thập các tài liệu, chứng cứ chứng minh Trần Nguyễn Thu Trang (39 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) là nghi can trong vụ án xe ô tô lao xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc cách đây 3 ngày.

Vị trí xe con loại 5 chỗ ngồi rơi xuống vực sâu khoảng 50 mét trên đèo Bảo Lộc 3 ngày trước. (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Một trong 2 người ngồi trong xe là ông M.H.V. (39 tuổi, ngụ TP HCM) đã tử vong trước khi ô tô lao xuống vực vào chiều 21/10.

Nghi phạm Trần Nguyễn Thu Trang được phát hiện bị thương nhẹ cùng với xe ô tô.

Báo Lâm Đồng đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Trần Nguyễn Thu Trang để điều tra hành vi Giết người.

Trần Nguyễn Thu Trang thời điểm được phát hiện dưới vực sâu (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Quá trình điều tra, với những bằng chứng mà cơ quan điều tra thu thập được, Trần Nguyễn Thu Trang thừa nhận đã dùng chất xyanua đầu độc ông V. tại TP HCM rồi chở lên đèo Bảo Lộc để thi tang thi thể.

Trang khai đã đặt mua chất độc xyanua trên mạng trong tháng 9 vừa qua.

Theo điều tra, chiều 20/10, Trang và người đàn ông V. lái ô tô từ Đồng Tháp về TP HCM. Do mâu thuẫn tình cảm, Trang dùng chất độc xyanua sát hại ông này.

Nghi phạm lái ô tô chở thi thể nạn nhân về nhà trọ ở quận 7, TP HCM, đến sáng hôm sau chở lên Lâm Đồng tìm cách phi tang. Tại đèo Bảo Lộc, Trang lái ô tô lên xuống đèo nhiều lần để tìm vị trí.

Đến 12h ngày 21/10, Trang đến khu vực đèo ở xã Đại Lào, rồi lao xuống vực sâu "với ý định tự sát".

Ô tô biến dạng, móp méo phần đầu và cửa, kính trước bị rạn, hai túi khí ở ghế lái và ghế phụ đều bung ra nên Trang chỉ bị thương nhẹ, thông tin này được đăng tải trên tờ VnExpress.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục phối hợp với Công an TP Bảo Lộc và các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ ô tô rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc và vụ án mạng nghiêm trọng này.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn