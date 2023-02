Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ bằng 29 nhát dao

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại cây xăng bỏ hoang thuộc khóm An Lợi, phường An Bình A, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Lâm Văn Mai (42 tuổi, ở Đồng Tháp). Mai được xác định là thủ phạm đã sát hại người phụ nữ tại cây xăng bỏ hoang ở TP Hồng Ngự vào tối 11/2.

Cây xăng nơi phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Theo điều tra ban đầu, sáng 12/2, Công an TP Hồng Ngự nhận được tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Nạn nhân là phụ nữ khoảng 50 tuổi (chưa rõ lai lịch), có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị đâm 29 nhát, vết thương gây thấu bụng, thủng gan dẫn đến tử vong.

Công an TP Hồng Ngự khẩn trương phối hợp các phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt thủ phạm.

Đến hơn 15h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã bắt giữ Mai

Lâm Văn Mai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Tại cơ quan điều tra, Mai khai nhận có quen biết với nạn nhân và chung sống với nhau tại cây xăng bỏ hoang ở TP Hồng Ngự. Tối 11/2, Mai đi nhậu về, thì người phụ nữ này cằn nhằn vì chưa xin được việc làm.

Mai bực tức đã cầm dao đâm liên tiếp vào người khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Mai về nhà thay quần áo, cất giấu hung khí.

Đến sáng hôm sau, Mai đi ngang qua hiện trường nhìn thấy cảnh sát đang khám nghiệm, nên lái xe bỏ trốn đến khi bị bắt giữ tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Qua xác minh, Mai vừa chấp hành xong bản án 17 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và mới được tha tù vào tháng 5/2022.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zingnews.vn