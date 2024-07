Lợi dụng quyền tố giác, một đối tượng cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp

Chiều 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thắng (SN 1984, trú tại thôn Hoài Thị, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 2, Điều 170 Bộ luật hình sự.

Đối tượng Lê Văn Thắng tại cơ quan công an

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện lợi dụng quyền tố giác để gửi đơn tố giác đến các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm gây sức ép, buộc doanh nghiệp phải chi tiền.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đủ căn cứ xác định: Lê Văn Thắng là đối tượng đã từng có 2 tiền án.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024, Thắng thường xuyên xuất hiện tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, thực hiện hành vi quay phim, chụp ảnh hoạt động của các doanh nghiệp. Sau đó, đối tượng làm đơn tố cáo doanh nghiệp có hoạt động trái phép để cơ quan công an tiến hành kiểm tra. Đồng thời, Thắng cũng nhiều lần gọi điện gây sức ép để các doanh nghiệp phải gặp gỡ và đưa tiền thì Thắng mới dừng việc tố giác.

Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của đối tượng Lê Văn Thắng tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, thời gian qua, cơ quan công an đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các doanh nghiệp có biểu hiện sai phạm để tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp có biện pháp chấn chỉnh để các doanh nghiệp hoạt động theo đúng khuôn khổ của pháp luật.

Qua vụ việc này, nhận định thủ đoạn trên có thể còn xảy ra ở một số tỉnh thành lân cận, cơ quan công an thông báo đến các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân nếu có tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng trong vụ án cần cung cấp cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận, đánh giá cao trong thời gian qua, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin báo tố giác tội phạm có giá trị để cơ quan công an xác minh xử lý. Tuy nhiên, công an tỉnh không chấp nhận những nguồn tin thiếu chính xác, không mang tính xây dựng, có ý đồ lợi dụng quyền tố giác gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp và cơ quan thực thi công vụ.

