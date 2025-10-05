Loạt đại gia kém minh bạch thông tin, một công ty nhà ông Đặng Văn Thành bị gọi tên

Đầu tư Thành Thành Công là thành viên của TTC Group - Ảnh: TTC

Xử phạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái Thành Thành Công

Ủy ban Chứng khoán vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chứng khoán với Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công.

Quyết định chỉ rõ doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố hàng loạt tài liệu như Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024; Báo cáo tài chính năm 2020, 2024;

Tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2023 và 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023 và 2024; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2024…

Công ty Đầu tư Thành Thành Công còn gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX với nhiều tài liệu khác như: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2024; Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tài chính bán niên 2023; Báo cáo tài chính năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; Kết quả chào bán trái phiếu mã TTCCH2125004…

Cơ quan quản lý còn phạt doanh nghiệp 92,5 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn.

Đầu tư Thành Thành Công là thành viên của TTC Group. TTC Group được biết là tập đoàn lớn đa ngành do vợ chồng ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc sáng lập. Ông Thành hiện giữ chức Chủ tịch, còn bà Ngọc làm Tổng giám đốc.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính Công ty Đầu tư Thành Thành Công cho thấy lãi sau thuế nửa đầu năm nay đạt gần 523 tỉ đồng, gấp hơn 5,2 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến cuối tháng 6-2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 6.483 tỉ đồng, tăng 5% sau 1 năm. Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả cũng tăng khoảng 12%, lên hơn 21.219 tỉ đồng. Trong đó nợ trái phiếu ở mức 1.634 tỉ đồng.

"Bêu tên" IDICO, Nam Land, Chứng khoán ACB

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với Tổng công ty IDICO. Theo đó, IDICO bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố.

Cụ thể, Tổng công ty này không công bố thông tin cho HNX với báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2025 được kiểm toán.

IDICO cũng không công bố đúng thời hạn nhiều tài liệu như: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng thuê lại văn phòng giữa IDICO với người có liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn S.S.G; Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đề án thành lập, thông qua biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty; Dự thảo điều lệ và nhân sự cử đại diện vốn, giới thiệu tham gia quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần IDICO Vinh Quang.

IDICO còn công bố không đúng thời hạn cho HNX báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ 6 tháng đầu năm 2023 được kiểm toán.

Ủy ban cũng phạt IDICO 60 triệu đồng do không trình bày đầy đủ một số giao dịch với bên liên quan tại phụ lục 2 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024; 6 tháng đầu năm 2025...

Cùng thời điểm, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán ra quyết định xử phạt với Công ty TNHH Nam Land cùng lỗi vi phạm tương tự, khi không công bố báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024, năm 2024.

Nam Land cũng công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024 và báo cáo tài chính bán niên 2024.

Trong lĩnh vực chứng khoán, cơ quan quản lý đã xử phạt Công ty TNHH Chứng khoán ACB số tiền 150 triệu đồng. Chứng khoán ACB đã có hành vi công bố thông tin sai lệch. Do vậy ngoài nộp tiền, công ty này còn bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính.

Tác giả: Bình Khánh

Nguồn tin: tuoitre.vn