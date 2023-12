Lộ danh tính người kế thừa khối tài sản hơn 1.600 tỷ đồng của Châu Hải My

Hôm 12/12, thông tin nữ diễn viên nổi tiếng một thời - Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 khiến nhiều người bàng hoàng.

Nguyên nhân qua đời của Châu Hải My được cho là mắc bạo bệnh. Những thông tin liên quan đến sự ra đi cũng như tang lễ của Châu Hải My sau đó trở thành chủ đề được đông đảo khán giả quan tâm. Trong đó có khối tài sản "kếch xù" mà Châu Hải My để lại.

Châu Hải My qua đời hôm 11/12 theo giờ địa phương, hưởng dương 57 tuổi.

Là nữ minh tinh đình đám một thời, tham gia hàng trăm vai diễn truyền hình, bởi thế nên Châu Hải My đã tích góp được một khối lượng lớn tài sản, bao gồm cả hàng loạt bất động sản giá trị.

Một số nguồn tin cho biết, khối tài sản của Châu Hải My gồm 1 biệt thự rộng 10.000m2 ở trung tâm Bắc Kinh, ước tính trị giá khoảng 325 tỷ đồng.

Châu Hải My sở hữu khối tài sản "kếch xù" sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ngoài ra lúc sinh thời, cô còn sở hữu nhiều bất động sản khác nhờ vào tài kinh doanh nhạy bén, linh hoạt. Theo trang Sina, tổng tài sản của nữ diễn viên lên tới 70 triệu USD, khoảng hơn 1.600 tỷ đồng.

Vì Châu Hải My đã ly hôn với chồng cũ từ lâu, bố mất nên mẹ ruột của cô sẽ là người thừa kế khối tài sản này. Dẫu vậy, số tài sản ấy cũng khó lòng bù đắp được sự ra đi của Châu Hải My.

Mẹ của cố diễn viên sẽ thừa hưởng khối tài sản mà cô để lại.

Thời điểm công bố tin Châu Hải My qua đời, mẹ cô đã có những chia sẻ đầy xót xa trên mạng xã hội. Bà viết: "Hải My thân mến, mẹ mong con sẽ hạnh phúc ở một thế giới khác. Gia đình luôn tự hào về con".

