Xôn xao tin Châu Hải My qua đời, lúc tới bệnh viện "đã không còn thở", nhân viên ngắt máy cuộc gọi

Tối nay (ngày 11/12), trên mạng xã hội xứ Trung bất ngờ ồn ào tin tức nữ diễn viên Châu Hải My qua đời. Hiện tại, từ khóa về cô đang lọt top 1 trên Weibo. Nhiều người mong chờ tính chính xác của thông tin vì Châu Hải My là nghệ sĩ kỳ cựu của showbiz.

Tin Châu Hải My qua đời đang gây xôn xao cả giới giải trí.

Phóng viên giải trí Sohu ngay sau đó đã liên lạc với nhân viên công tác để xác nhận thông tin. Tuy nhiên, sau khi nghe mục đích cuộc gọi, nhân viên này đã bất ngờ ngắt máy.

Sau đó, phóng viên đã liên hệ với bạn của Châu Hải My thì người này cho biết hôm qua vẫn liên lạc bình thường với nữ nghệ sĩ, nhưng hiện tại thì không thể kết nối được. Chuyện này khiến người hâm mộ càng hoang mang và hi vọng rằng Châu Hải My không gặp vấn đề gì.

Bạn thân khẳng định không liên lạc dược với Châu Hải My.

Lúc này, trên Baidu bất ngờ hiển thị tiến trình của sự việc về Châu Hải My. Theo đó, 1h trước có tin nữ diễn viên qua đời, nghi là do bệnh lupus ban đỏ, 3 ngày trước tài khoản mạng xã hội của cô vẫn cập nhật tin mới, có nguồn tin khi đưa đến bệnh viện, nữ diễn viê "đã không còn thở".

Hiện tại, cư dân mạng đang kêu gọi phòng làm việc của Châu Hải My nhanh chóng lên tiếng trả lời về chuyện này. Sự việc ngày càng nghiêm trọng và đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Nhiều fan hi vọng phòng làm việc có tuyên bố chính thức về Châu Hải My.

Sinh năm 1966, Châu Hải My từng được xem là tường thành nhan sắc của showbiz Hoa ngữ. Cô từng thi Hoa hậu Hong Kong vào năm 19 tuổi nhưng không mang về giải thưởng.

Châu Hải My là nghệ sĩ từng rất được khán giả yêu thích với nhiều vai để đời.

Sau đó, Châu Hải My được TVB lăng xê tích cực. Cô trở thành đóa hoa nở rộ nhờ nhà đài. Khán giả biết đến Châu Hải My qua các phim như Dương gia tướng, Ỷ thiên Đồ Long Ký năm 1994, Đại náo Quảng Xương Long… Châu Hải My từng được ví von là Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh nhờ vai diễn trong Ỷ thiên Đồ Long Ký.

Châu Hải My có rất nhiều vai diễn ấn tượng trong suốt sự nghiệp của mình

Cô từng được mệnh danh là Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh.

Vài năm nay, Châu Hải My rời xa showbiz, chọn lựa cuộc sống an nhàn thoải mái ở biệt thự nhà vườn, nhiều cây cỏ. Cô không muốn dính líu đến showbiz thị phi. Hơn thế, người đẹp vẫn cô đơn một mình mà không tái hôn. Chồng đầu tiên của Châu Hải My là Lữ Lương Vỹ.

Tác giả: Vy Vy

Nguồn tin: kienthuc.net.vn