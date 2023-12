Châu Hải My qua đời, chồng cũ bị chỉ trích

“Châu Hải My qua đời” là thông tin gây chấn động làng giải trí Trung Quốc. Theo quản lý của cố minh tinh, cô mất trong quá trình điều trị bệnh sau khi ngất xỉu tại nhà riêng. Vào ngày 6/12, cô vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 57, đồng thời gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì tình yêu và sự đồng hành trong suốt những năm qua. Nữ diễn viên “chúc mọi người luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc”.

Châu Hải My có nét đẹp trong trẻo, là nữ thần màn ảnh đình đám một thời

Thông tin nữ diễn viên qua đời “gây bão mạng”

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ niềm tiếc thương cho sự ra đi bất ngờ của nàng “Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh”, trong đó có tài tử Lữ Lương Vỹ.

“Quá đột ngột, anh mong em yên nghỉ, Hải Vị. Khi nghe tin này, anh đã không thể giữ bình tĩnh. Cảm ơn em đã mang đến rất nhiều điều tốt đẹp cho thế giới này. Anh hy vọng em sẽ tiếp tục mỉm cười ở một thế giới khác. Mong gia đình em có thể vượt qua giai đoạn đau buồn này và nhớ giữ gìn sức khỏe”, diễn viên Bao Thanh Thiên 1995 viết.

Ảnh thuở mặn nồng của Lữ Lương Vỹ và Châu Hải My

Lữ Lương Vỹ và Châu Hải My từng nảy sinh tình cảm khi đóng chung trong bộ phim Tiểu đảo phong vân (1985). Cặp đôi nhanh chóng công khai mối quan hệ với truyền thông và người hâm mộ. Năm 1988, đúng dịp sinh nhật 33 tuổi của Lữ Lương Vỹ, chàng “Triển Chiêu” sinh ra tại Sài Gòn đưa cô bạn gái tuổi đôi mươi sang Mỹ du lịch và cầu hôn cô.

Cà hai đã bí mật đăng ký kết hôn ở Las Vegas. Tuy nhiên, chuyện tình này không kéo dài lâu khi cặp đôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải. Hai diễn viên lặng lẽ chia tay sau đó vài tháng. “Có lẽ tôi không hợp với việc kết hôn, sinh con”, Châu Hải My trải lòng với truyền thông.

Trải qua nhiều mối tình tan vỡ sau đó, nữ nghệ sĩ sống vui vẻ với cuộc đời độc thân, bầu bạn với thú cưng. Lữ Lương Vỹ là tình đầu cũng là người chồng duy nhất trong cuộc đời Châu Hải My.

Vì thế, bài viết của tài tử Bao Thanh Thiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Anh bị chỉ ra viết sai tên Hải My thành Hải Vị.

Lữ Lương Vỹ phủ nhận thông tin đã kết hôn với Châu Hải My

Ngoài ra, đoạn hội thoại của anh trong talkshow Be My Guest cũng được chia sẻ lại rầm rộ trên mạng xã hội. Theo đó, tài tử phủ nhận thông tin đã kết hôn với Châu Hải My. “Chúng tôi chỉ hoàn tất thủ tục đăng ký ở Las Vegas chứ chưa kết hôn”, nam diễn viên khẳng định.

Những điều này lập tức khiến anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số bình luận chỉ trích nam diễn viên vì vừa viết sai tên vợ cũ vừa phủ nhận chuyện đã kết hôn. Dù rằng trong số nhiều chương trình, Châu Hải My luôn tâm sự rằng cô không hối hận khi đi đến hôn nhân với Lữ Lương Vỹ, đồng thời khẳng định cuộc hôn nhân chớp nhoáng lúc đó “không phải quyết định vội vàng, chỉ là có chút bối rối”.

“Thật ra, Hải Vị là biệt danh thân mật fan gọi Hải My ấy, chắc nhiều khán giả không biết”, “Giờ nhắc lại chuyện này làm gì? Chỉ thương tiếc chị Hải My qua đời trong cảnh cô đơn lẻ bóng”, “Tại sao một người khẳng định, một người phủ nhận? Vì sao hoàn tất thủ tục đăng ký rồi lại nói rằng chưa kết hôn?”, “Ôi đàn ông”, “Chị vừa đẹp vừa giàu nhưng số phận bất hạnh quá”... là những bình luận của dân mạng.

Hiện tại, mọi việc liên quan đến tang lễ của Châu Hải My đều được giữ bí mật, tránh sự tiếp cận của truyền thông. Bên cạnh đó, gia đình nữ diễn viên muốn có thời gian lặng lẽ thu xếp và giải quyết ổn thỏa các vấn đề có liên quan đến việc cố minh tinh qua đời.

“Triển Chiêu” Lữ Lương Vỹ hạnh phúc bên vợ doanh nhân nổi tiếng

Lữ Lương Vỹ sinh năm 1956 tại Việt Nam trong gia đình gốc Hoa. Năm 1967, anh theo gia đình trở về Hồng Kông (Trung Quốc) và đầu quân cho TVB. Tài tử nổi tiếng với loạt phim “Bến Thượng Hải”, “Tuyết sơn phi hồ”, “Bao Thanh Thiên”...

Ở tuổi U70, Lữ Lương Vỹ ít tham gia đóng phim mà dành thời gian cho công việc kinh doanh, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống xa hoa cùng người vợ doanh nhân Dương Tiểu Quyên. Theo HK01, trở thành tỷ phú nhờ sự hậu thuẫn của vợ, Lữ Lương Vỹ có cuộc sống thoải mái không bận tâm về tiền bạc.

Tác giả: Thúy Vi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn