Liên hoàn sự cố của siêu sao hết thời: Hết rơi lơ lửng trong không trung lại ngã “sấp mặt” ngay trên sân khấu

Tối 18/7, trong đêm diễn nằm trong khuôn khổ tour Lifetimes Tour tại San Francisco (Mỹ), Katy Perry đã gặp phải 1 sự cố nhớ đời. Khi đang ngồi trên mô hình con bướm bay lơ lửng giữa không trung, thiết bị bất ngờ trục trặc, rung lắc dữ dội khiến cô suýt rơi thẳng xuống khu vực khán giả tại sân vận động Chase Center.

Một đoạn video được đăng tải trên X ghi lại khoảnh khắc "thót tim" này: Katy đang hát ca khúc Roar thì con bướm khổng lồ đột ngột nghiêng hẳn sang 1 bên và chao xuống. Cô bị trượt khỏi ghế ngồi, hoảng hốt bám chặt vào phần thân mô hình. Katy lộ rõ sự hoảng sợ khi cố gắng giữ thăng bằng, liên tục ngước lên nhìn phần dây cáp treo phía trên rồi lại cúi xuống nhìn khán giả bên dưới. Sau khi cảm nhận tình hình đã hết rủi ro, cô giơ tay ra hiệu mình vẫn ổn và tiếp tục hát, khoe chất vang sáng đầy nội lực.

Your browser does not support the video tag.

Katy đang hát ca khúc Roar thì con bướm khổng lồ đột ngột nghiêng hẳn sang 1 bên và chao xuống

Ngay sau sự cố, đội kỹ thuật và bảo vệ hậu trường đã lập tức có mặt để xử lý tình hình. Dù rơi vào tình huống nguy hiểm, Katy vẫn giữ được sự bình tĩnh và chuyên nghiệp, tiếp tục hoàn thành tiết mục đến cuối. Khi được đưa xuống mặt đất an toàn, cô thậm chí còn nở nụ cười và vẫy tay chào fan như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nữ ca sĩ suýt rơi trượt xuống nhưng may mắn là cô vẫn bám chắc vào thiết bị

Các video ghi lại khoảnh khắc “thoát nạn” này đã nhanh chóng lan truyền khắp MXH, thu về hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ. Nhiều ý kiến lo ngại đã được đưa ra về độ an toàn của những đạo cụ bay và hiệu ứng sân khấu hiện đại. Không ít netizen gửi lời hỏi thăm tới Katy, hy vọng cô và ekip sẽ kiểm tra đạo cụ và khâu chuẩn bị concert kỹ lưỡng hơn.

Sau đêm diễn, nữ ca sĩ đã tự “bóc phốt” sự cố suýt ngã khỏi con bướm trên Instagram bằng cách đăng bức ảnh zoom cận khuôn mặt hoảng hốt của chính mình kèm dòng chữ: “Chúc ngủ ngon nhé San Francisco” như một lời nhắn trấn an nhẹ nhàng với fan.

Nhiều ý kiến lo ngại đã được đưa ra về độ an toàn của những đạo cụ bay và hiệu ứng sân khấu hiện đại

Không chỉ vậy, cũng trong đêm diễn tại San Francisco, Katy đã có pha lộn nhào, ngã “dập mặt” ngay giữa sân khấu trong lúc cao hứng chạy nhảy. Nữ ca sĩ vẫn vui vẻ đứng dậy và quẩy tiếp, hoá ra đó là 1 phần của màn biểu diễn. Dù không gây lo lắng nhiều như khoảnh khắc ở trên nhưng cảnh ngã “úp mặt xuống đất” của Kary cũng thu về hàng triệu lượt xem, chủ yếu là bình luận hài hước từ fan.

Đây chỉ là 1 phần của màn trình diễn

Dù vậy, không thể phủ nhận, bất cứ khi nào Katy trình diễn, cô nàng sẽ mang đến 1 buổi concert hoành tráng, đậm tính giải trí nhất. Katy có giọng hát tốt nhưng cô không đi theo hướng vocalist mà là 1 performer. Hiểu được hạn chế về khoản vũ đạo, Katy sẵn sàng đầu tư vào sân khấu, hiệu ứng, đạo cụ, hệ thống ánh sáng - âm thanh nhằm đem đến trải nghiệm xem concert trọn vẹn nhất cho người hâm mộ.

Katy luôn tất tay đầu tư về yếu tố giải trí và performance

Tác giả: Bạch Khởi

Nguồn tin: Thanh niên Việt