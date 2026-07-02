Liên đoàn Bóng đá Đức bất ngờ bị khám xét

Hơn 150 cảnh sát và các điều tra viên, theo báo Bild chất ngờ đột kích khám xét trụ sở DFB. Cuộc điều tra nhằm vào các cáo buộc liên quan việc ưu ái một số khách mời trong thời gian Đức đăng cai EURO 2024.

Nghi vấn tập trung vào việc vé xem trận đấu, phòng khách sạn và một số quyền lợi liên quan bị phân bổ trái phép cho những người ‘có quan hệ thân hữu’.

Trụ sở Liên đoàn bóng đá Đức. Ảnh: Getty

Không chỉ trụ sở DFB bị khám xét, lực lượng điều tra còn rà soát các tòa thị chính và cơ quan hành chính tại những địa phương từng tổ chức các trận đấu EURO 2024.

Phạm vi khám xét cho thấy nhà chức trách đang làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức giải, thay vì chỉ tập trung vào bộ máy điều hành bóng đá Đức.

Ông Herbert Reul, Bộ trưởng Nội vụ bang North Rhine-Westphalia, khẳng định mọi hành vi nhận lợi ích không đúng quy định trong khu vực công đều sẽ bị xử lý nghiêm.

“Vé bóng đá không phải là một phần của tiền lương. Bất kỳ ai trong bộ máy công quyền mong chờ hối lộ sẽ phải đối mặt với chúng tôi”, ông Herbert Reul tuyên bố.

Theo ông Reul, các sự kiện thể thao lớn chỉ có thể thành công khi giữ được niềm tin của công chúng. Vì vậy, nhà chức trách sẽ không để niềm tin ấy bị xói mòn bởi những ưu ái như lời mời, vé xem bóng đá hay các đặc quyền dành cho một nhóm người nào đó.

Đội tuyển Đức bị Paraguay loại ngay vòng 32 đội World Cup 2026 hôm 30/6 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Vụ việc càng khiến tuần lễ của bóng đá Đức thêm u ám. Đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới vừa thua Paraguay ở vòng 32 đội sau loạt sút luân lưu, cũng là lần đầu họ thất bại ở loạt 'đấu súng' tại World Cup.

Thất bại này tiếp tục nối dài chuỗi sa sút của bóng đá Đức kể từ sau chức vô địch World Cup 2014.

“Cỗ xe tăng” từng bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup 2018 ở Nga và World Cup 2022 tại Qatar, trước khi thua đau Paraguay trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2026.

DFB chưa đưa ra bình luận chính thức, còn cơ quan điều tra cũng chưa công bố kết luận vụ việc.

Tuy nhiên, động thái đang tạo thêm áp lực nặng nề lên bộ máy điều hành bóng đá Đức, vốn đã bị đặt dưới sự soi xét sau nhiều năm đội tuyển quốc gia không đáp ứng kỳ vọng.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn