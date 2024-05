Lên mạng mua súng quân dụng mang về phòng trọ cất giấu

Qua công tác kiểm tra hành chính tại phòng trọ ở phường 11 (TP Cao Lãnh), cơ quan Công an phát hiện và thu giữ khẩu súng quân dụng cùng 9 viên đạn. Công an TP Cao Lãnh đã chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định khẩu súng, đạn nêu trên có liên quan đến Thành.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Phước Thành.

Qua công tác truy xét tối 22/5, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp cùng Công an xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phương.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận đã mua khẩu súng nói trên qua mạng xã hội với giá 4 triệu đồng. Sau khi nhận được súng, Thành đã bắn thử 1 viên rồi mang về phòng trọ cất giấu.

