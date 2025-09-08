Lệ Quyên tự tin khoe mặt mộc, da sáng khỏe ở tuổi tứ tuần

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với gương mặt mộc tự nhiên.
Dù không son phấn cầu kỳ, làn da của nữ ca sĩ vẫn toát lên sự khỏe khoắn, căng bóng khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.
Bí quyết để giữ gìn làn da tươi trẻ, theo Lệ Quyên, đến từ việc duy trì lối sống điều độ. Cô luôn chú trọng ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, hạn chế đồ dầu mỡ và bổ sung nhiều rau xanh, trái cây.
Bên cạnh đó, việc tập luyện thể thao gần như mỗi ngày không chỉ giúp nữ ca sĩ giữ vóc dáng thon gọn mà còn hỗ trợ lưu thông máu, mang đến làn da hồng hào tự nhiên.
Một điểm đặc biệt trong thói quen làm đẹp của Lệ Quyên là ưu tiên để mặt mộc và hạn chế trang điểm khi không cần thiết. Cách này giúp làn da có thời gian “thở”, tránh tình trạng bí tắc lỗ chân lông và lão hóa sớm do mỹ phẩm.
Dù đã ở độ tuổi U40, Lệ Quyên vẫn rất rạng rỡ và tươi tắn.
Một điểm nổi bật khác khiến Lệ Quyên luôn “ăn hình” dù trang điểm nhẹ hay để mặt mộc chính là làn da căng bóng, mịn màng.
Cô từng nhiều lần tự hào chia sẻ làn da mộc của mình chính là “tài sản” quý giá sau giọng hát.
Hiện tại, Lệ Quyên không chỉ viên mãn trong sự nghiệp mà còn hạnh phúc trong tình yêu với bạn trai kém tuổi là người mẫu kiêm diễn viên Lâm Bảo Châu.
Tình yêu trẻ trung và bình yên ấy như tiếp thêm năng lượng tích cực, giúp Lệ Quyên không ngừng tỏa sáng, cả trên sân khấu lẫn trong cuộc sống thường nhật. Ảnh: FB Lệ Quyên
Tác giả: Ngọc Mai (Tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn