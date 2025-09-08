Lệ Quyên tự tin khoe mặt mộc, da sáng khỏe ở tuổi tứ tuần

Một điểm đặc biệt trong thói quen làm đẹp của Lệ Quyên là ưu tiên để mặt mộc và hạn chế trang điểm khi không cần thiết. Cách này giúp làn da có thời gian “thở”, tránh tình trạng bí tắc lỗ chân lông và lão hóa sớm do mỹ phẩm.