Lễ hội tôm hùm nhưng không thấy tôm hùm đâu, ban tổ chức nói gì?

Lễ hội tôm hùm Cam Ranh 2024 chỉ toàn các gian hàng đồ ăn nhanh, ăn vặt - Ảnh: TRẦN HOÀI

Liên quan đến bài viết Dạo lễ hội tôm hùm Cam Ranh nhưng không thấy tôm hùm đâu trên Tuổi Trẻ Online, sáng 10-8, ông Ngô Hữu Hiền - phó chủ tịch UBND TP Cam Ranh, trưởng ban tổ chức Lễ hội tôm hùm Cam Ranh 2024 - đã chia sẻ xung quanh nội dung này.

Vì sao ít gian hàng tôm hùm, nhiều gian ăn vặt?

Ông Hiền thừa nhận lúc đầu ban tổ chức đã bố trí khoảng 4 - 5 gian hàng liên quan đến tôm hùm để chế biến các món ăn, sản phẩm từ tôm hùm.

"Nhưng sau đó do các sự cố bất khả kháng nên Lễ hội tôm hùm Cam Ranh phải dời thời gian lại. Những đơn vị đăng ký họ đến với các lễ hội khác hoặc vì lý do khác mà họ không kịp tham gia với chúng tôi. Do đó, tại lễ hội này chỉ có 1 - 2 gian hàng tôm hùm" - ông Hiền nói.

Theo vị trưởng ban tổ chức, do đặc thù của các sản phẩm từ tôm hùm là phải tươi, bảo quản tốt, việc chế biến đạt chất lượng ngay tại các gian hàng cũng rất khó.

"Vì vậy chúng tôi có những nhà hàng xung quanh lễ hội sẵn sàng phục vụ tôm hùm. Các nhà hàng này nằm sát bên lễ hội và chỉ cách nhau khoảng 50m" - ông Hiền cho hay.

Cũng theo ông, những gian hàng chế biến các sản phẩm từ tôm hùm có giá trị cao hơn những món ăn khác tại lễ hội và các bạn trẻ vẫn thích đến những không gian lễ hội đông, vui, ăn những món ăn vặt, nên các gian hàng đồ ăn nhanh, ăn vặt chiếm nhiều.

Người dân, du khách không được chứng kiến 120 món từ tôm hùm vì... yêu cầu của bên xác lập kỷ lục

Một trong những nội dung rất đáng quan tâm tại lễ hội tôm hùm này là hội thi trình diễn ẩm thực và xác lập kỷ lục 120 món ăn từ tôm hùm Cam Ranh.

Tuy nhiên, ban tổ chức không cho người dân, du khách hay phóng viên báo chí nào được tham dự, chứng kiến hội thi nêu trên nên chẳng ai biết 120 món ăn từ tôm hùm có đủ hay không, được trưng bày như thế nào.

Đem câu hỏi này hỏi ông Hiền thì ông trả lời lãnh đạo TP Cam Ranh muốn mọi người dân, báo chí được tham quan, tác nghiệp (hội thi trình diễn ẩm thực và chế biến 120 món ăn từ tôm hùm - PV). Tuy nhiên do yêu cầu của Hội xác lập kỷ lục là cuộc thi ẩm thực nên phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nếu số lượng người vào đông quá thì không đảm bảo (?).

"Nếu người xem vào đông sẽ ảnh hưởng đến các đầu bếp trong việc nấu và trình bày tác phẩm của mình. Công tác truyền thông thì có đã có ê kíp của Hội xác lập kỷ lục và đơn vị tổ chức sự kiện sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. Đây là yêu cầu của đơn vị xác lập kỷ lục để đảm bảo điều kiện công nhận kỷ lục" - ông Hiền giải thích.

"Đây là lần đầu tổ chức nên chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu lần sau tổ chức thì chúng tôi cố gắng chu toàn hơn" - ông Hiền nói.

Phó chủ tịch UBND TP Cam Ranh cho biết vì nhiều lý do như việc dời ngày tổ chức, chế biến các sản phẩm từ tôm hùm ngay tại gian hàng rất khó... nên Lễ hội tôm hùm Cam Ranh 2024 chỉ có 1 - 2 gian hàng tôm hùm - Ảnh: TRẦN HOÀI

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tối 9-8, Lễ hội tôm hùm Cam Ranh 2024 tại TP Cam Ranh thu hút hàng ngàn du khách, tuy nhiên phần lớn gian hàng tại lễ hội chỉ toàn đồ ăn vặt, gian hàng mua sắm và các món ăn từ địa phương khác, chỉ có 1 gian hàng duy nhất có tôm hùm.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ