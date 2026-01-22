Lễ cưới hôm nay tại Nha Trang của Phương Nhi và Phạm Nhật Minh Hoàng

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, chiều 22/1, lễ cưới của Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng chính thức diễn ra tại Vinpearl Resort Nha Trang. Lễ cưới tổ chức trong hai ngày, 22 và 23/1, với nhiều hoạt động.

Trong đó, đáng chú ý là sáng 23/1, cô dâu, chú rể sẽ tổ chức giải thể thao (wedding sport). Dàn khách mời sẽ tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ lễ cưới.

Theo mong muốn từ phía Phương Nhi và Minh Hoàng, các khách mời nam và nữ sẽ diện trang phục theo dresscode khác nhau trong hai ngày. Trong đó, khách mời nữ diện trang phục có tông màu pastel, nhẹ nhàng.

Lễ cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng diễn ra trong hai ngày 22 và 23/1. Ảnh: Vũ Mạnh Tuấn.

Lễ cưới sẽ được thắt chặt an ninh. Hiện các khách mời vẫn giữ kín thông tin cho đến phút chót.

Trong ngày trọng đại, cô dâu sẽ diện nhiều mẫu đầm cưới, được đặt riêng từ một nhà thiết kế có tiếng.

Ít tiếng trước khi hôn lễ chính thức diễn ra, bộ ảnh cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng chính thức được công bố. Nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh cưới là Vũ Mạnh Tuấn. Toàn bộ ảnh chụp bằng máy ảnh Leica.

Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia này đăng tải bộ ảnh cưới của bộ đôi kèm lời chúc: "Tôi đợi đến khi hai người chỉ còn thấy nhau và quên đi mọi thứ khác. Tôi đợi đến khi cảm xúc tự xuất hiện. Đủ xa để không làm phiền. Đủ gần để không bỏ lỡ… Chúc hai bạn luôn đi cùng nhau, bằng tất cả sự chân thành và bình yên".

Kể từ khi làm dâu hào môn, Phương Nhi vẫn duy trì lối sống kín tiếng. Cô rút lui hoàn toàn khỏi showbiz và chỉ đồng hành cùng chồng trong một số hoạt động liên quan đến tập đoàn.

Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, được biết đến là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô từng thi Miss International và lọt top 15 cùng giải phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản.

