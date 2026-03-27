Lấy vợ xa 1.000 km, chú rể rước nàng về dinh bằng máy bay

Cô dâu chú rể rước dâu bằng máy bay gây sốt mạng xã hội Clip cô dâu, chú rể cùng hai bên gia đình lên máy bay rước dâu từ Đà Nẵng ra Quảng Ninh gây chú ý, thu hút nhiều lời chúc phúc từ hành khách và dân mạng.

Mới đây, clip ghi lại hình ảnh cô dâu, chú rể cùng hai bên gia đình ra sân bay làm thủ tục rước dâu nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Hình ảnh đón dâu hiếm gặp khiến nhiều người thích thú.

Trong video, cô dâu mặc áo dài cưới, chú rể diện vest chỉn chu, cùng gia đình hai bên lên chuyến bay từ Đà Nẵng ra Quảng Ninh để làm lễ gia tiên và tổ chức hôn lễ. Khoảng cách giữa hai nhà gần 1.000 km.

Cô dâu đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng là Phương Dung (sinh năm 1995, phường Hương Trà, Đà Nẵng), chú rể là Xuân Tuyên (sinh năm 1996, phường Hạ Long, Quảng Ninh).

"Mỗi bên gia đình tôi và anh Tuyên có 10 người tham gia, tổng chi phí vé máy bay khoảng 40 triệu đồng", Dung chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chi phí vé máy bay được Dung và Tuyên chủ động san sẻ. Dung phụ trách đặt vé cho nhà gái, trong khi Tuyên lo phần di chuyển của nhà trai. Để tránh rủi ro, cả hai dự trù thời gian di chuyển kéo dài khoảng 6 tiếng nhằm phòng trường hợp chuyến bay bị delay.

Cặp đôi ra thẳng sân bay về nhà trai sau khi làm lễ gia tiên tại nhà gái.

Trước giờ khởi hành, các thành viên trẻ trong gia đình hỗ trợ làm thủ tục check-in cho cả hai bên, giúp quá trình di chuyển diễn ra thuận lợi. Không khí đám cưới đặc biệt này cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ hành khách cùng chuyến bay và nhân viên sân bay.

Hình ảnh cô dâu trong trang phục áo dài còn thu hút sự quan tâm của nhiều du khách nước ngoài, liên tục được xin chụp hình lưu niệm.

Cô dâu tâm sự, vì muốn chọn được ngày đẹp nhất để tổ chức hôn lễ, hai bên gia đình đã quyết định phương án rước dâu bằng máy bay. Dù biết sẽ tốn kém và phức tạp hơn, nhưng mọi người đều ủng hộ để cặp đôi được cưới vào ngày đẹp nhất.

Dung cho biết cô quen Tuyên qua công việc freelance, sau đó nói chuyện nhiều hơn khi cùng chơi game. Ngay lần gặp đầu tiên ngoài đời, cả hai đã cảm thấy gần gũi như quen từ lâu. Đến ngày thứ hai, chú rể đã chủ động sang chào hỏi gia đình nhà gái.

Cặp đôi hạnh phúc vì có một hôn lễ đáng nhớ

“Tôi và chồng đều trải qua nhiều mối tình không tới đâu, nên khi bắt đầu mối quan hệ, điều quan trọng là sự thấu hiểu và gắn kết, hơn là khoảng cách”, cô dâu chia sẻ.

Ban đầu, gia đình cô dâu từng lo lắng khi con gái quen người ở xa. Tuy nhiên, sau thời gian tiếp xúc, hai bên dần tin tưởng và quý mến nhau. Cặp đôi tạo được niềm tin cho gia đình nên mọi người không còn lo lắng.

Trong mắt cô dâu, chú rể là người hiền lành, vui tính và luôn sẵn sàng chia sẻ mọi việc. Anh có thể làm việc kiếm tiền bên ngoài, đồng thời cũng chủ động chia sẻ việc nhà với Dung.

Dù khoảng cách địa lý xa, Dung và Tuyên vẫn tổ chức đầy đủ các nghi lễ như dạm ngõ, ăn hỏi, rước dâu, lễ gia tiên, lễ vu quy. Tất cả được sắp xếp gói gọn trong 18 ngày để phù hợp với ngày cưới đã chọn.

"Gia đình hai bên đều tạo điều kiện, không đặt nặng hình thức mà ưu tiên hạnh phúc của con cái, giúp đám cưới diễn ra trọn vẹn và đáng nhớ. Tôi rất biết ơn vì điều đó", Dung trải lòng.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn