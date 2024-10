Lập 168 công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

Pháp luật

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, do bị can Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.