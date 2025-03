Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tập đoàn Sembcorp - Singapore

Tham gia buổi làm việc có ông Lee Ark Boon, Giám đốc điều hành Sembcorp Development, đồng Chủ tịch Tập đoàn VSIP Group; bà Emily Phạm Hồng Ngọc, Giám đốc Tài chính Sembcorp Development; ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn ông Lee Ark Boon, Tổng Giám đốc Sembcorp Development, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị VSIP Group đã dành thời gian tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong các dự án FDI trên địa bàn tỉnh, hiện có 13 dự án của các nhà đầu tư đến từ Singapore, với tổng vốn đầu tư gần 1,152 tỷ USD.

VSIP là một trong những dự án FDI thành công của tỉnh Nghệ An và đang trở thành dự án trọng điểm với kỳ vọng sẽ tạo ra một cú đột phá lớn cho phát triển công nghiệp của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Tập đoàn Sembcorp, Singapore (ảnh: BNA)

Hiện nay, VSIP đã đầu tư 3 dự án tại Nghệ An: 1 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ và 2 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, Singapore là đối tác hàng đầu của Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Đối với Nghệ An, VSIP là một trong những nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp quan trọng hàng đầu. Vì vậy, tỉnh Nghệ An mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tập đoàn Sembcorp và Tập đoàn VSIP đối với sự phát triển của tỉnh.

Tập đoàn Sembcorp và Tập đoàn VSIP cùng với tỉnh tiếp tục nghiên cứu quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp mới gắn với các khu đô thị, dịch vụ. Trong chiến lược thu hút nhà đầu tư thứ cấp, cân đối giữa công nghệ và sử dụng lao động, đảm bảo vừa giải quyết vấn đề lao động vừa hướng tới khu công nghiệp xanh, chất lượng cao hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An khẳng định, trong thời gian tới tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành với Tập đoàn Sembcorp và Tập đoàn VSIP để cùng chia sẻ khó khăn, cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả, hài hòa lợi ích.

Ông Lee Ark Boon, Tổng Giám đốc Sembcorp Development, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị VSIP Group trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ngành, địa phương để VSIP đạt được những kết quả phát triển tích cực như ngày hôm nay.

Sembcorp và VSIP cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Nghệ An tốt hơn nữa, nhanh hơn nữa để xử lý các vấn đề liên quan, gắn kết chặt chẽ lợi ích với chính quyền và người dân của tỉnh Nghệ An, đây là phương châm và tôn chỉ phát triển của VSIP tại Nghệ An.

