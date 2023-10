Làm rõ sự việc hai nhà xe chèn ép, cầm hung khí đuổi đánh nhau trên QL 1A

Ngày 19/10, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ các xe khách chèn ép nhau trên QL 1A gây ách tắc giao thông.

Theo đại diện nhà xe Nhuận Năm, ban đầu, xe khách của nhà An Bình Tâm đi trước nhưng có biểu hiện chèn ép, không cho xe của Nhuận Năm vượt lên.

Cụ thể, trong ngày 19/10, trên Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 3 xe khách giường nằm liên tục chèn ép nhau trên QL 1A. Qua tìm hiểu, vụ việc này xảy ra tại phường Hải An, TX Nghi Sơn. Xe khách bị chặn là nhà xe An Bình Tâm đóng tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Sáng 19/10, anh N.V.Đ. - quản lý nhà xe An Bình Tâm cho biết, đã làm đơn trình báo gửi Công an TX Nghi Sơn để làm rõ sự việc. Theo anh Đ. kể lại, vào khoảng 10h ngày 18/10, xe khách bắt đầu rơi bến Nam Đàn để đi tỉnh Bắc Ninh. Đến khoảng 13h, khi đang lưu thông trên QL 1A theo hướng Nam - Bắc, đoạn qua TX Hoàng Mai thì bị chiếc xe bất ngờ bị xe khách logo Nhuận Năm mang BKS 29H-869.04 chặn đường, chèn ép không cho vượt lên.

Sau khi đã vượt lên phía trước, để 'trả đũa', nhà xe Nhuận Năm huy động thêm xe khách để chắn ngang đường, không cho xe An Bình Tâm đi qua.

Tiếp đó, chiếc xe khách thứ 2 cũng mang logo Nhuận Năm xuất hiện, chạy vượt lên và đi song song với chiếc xe thứ nhất. Sau đó, 3 chiếc xe dừng lại tại TX Hoàng và người trên xe Nhuận Năm bước xuống mang theo hung khí chặn xe, đe dọa tài xế. sau đó, sự việc được giải tỏa nhưng trong suốt chặng đường từ Quỳnh Lưu đến Nghi Sơn, hai chiếc xe này liên tục chèn ép, không cho xe khách An Bình Tâm vượt lên.

Theo anh Đ., tình trạng này đã diễn ra hơn 2 tuần nay và người bên phía nhà xe Nhuận Năm đã nhiều lần đe dọa các tài xế và phụ xe khiến nhiều người sợ hãi, xin nghỉ việc.

Đỉnh điểm của sự việc là người bên phía nhà xe Nhuận Năm cầm hung khí, đuổi đánh phía nhà xe An Bình Tâm trên QL 1A.

Ngay sau khi phía nhà xe An Bình Tâm đăng tải clip, vào sáng 19/10, phía nhà xe Nhuận Năm cũng đã đăng tải 1 video thể hiện xe khách của nhà xe An Bình Tâm đi phía trước nhưng cố tình chèn ép, không cho xe của Nhuận Năm vượt lên.

Sau đó, người của 2 đơn vị đã chửi nhau và 2 chiếc xe 'diễn xiếc' trên cả quãng đường dài hàng chục km từ Quỳnh Lưu vào đến TX Nghi Sơn. Đỉnh điểm của sự việc là nhà xe Nhuận Năm đã ‘huy động’ thêm một chiếc xe khách khác rồi tiến hành chặn đường, cầm hung khí đuổi đánh nhau gây nên cảnh ách tắc giao thông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an làm rõ.

