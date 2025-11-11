Làm rõ nguyên nhân 3 người tử vong trong phòng trọ ở Đồng Tháp

Ngày 11/11, liên quan đến vụ 3 người tử vong trong phòng trọ ở xã Tân Hương (tỉnh Đồng Tháp), bước đầu cơ quan chức năng xác định bà T.T.L.T. (SN 1980, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp) tử vong vì ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp do siết cổ.

Con gái bà T. là cháu N.N.B.T. (SN 2013) tử vong do ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp. Ông N.V.K. (SN 1984, ngụ xã Hòa Long) tử vong do suy hô hấp cấp, suy tim cấp và phù phổi cấp.

Căn phòng trọ nơi phát hiện 3 người tử vong.

Như Báo CAND đã thông tin, sáng 8/11, chủ vựa dừa ở xã Tân Hương không thấy người đang làm thuê là chị T. đến làm việc, gọi điện thoại nhưng không liên lạc được nên tìm đến phòng trọ.

Đến nơi thấy căn phòng trọ khóa cửa, gọi không có người trả lời, nghi có việc bất thường, chủ vựa dừa đã gọi chủ nhà trọ đến kiểm tra.

Khi kiểm tra bên trong, mọi người phát hiện có 3 người gồm: chị T. và con gái cùng ông K. đã tử vong trong phòng trọ.

Ông K. là người làm thuê chung vựa dừa với chị T. và hai người có quan hệ tình cảm với nhau.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn