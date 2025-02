Lâm Đồng: Clip cướp tiệm vàng táo tợn ở Di Linh

Your browser does not support the video tag.

Cướp tiệm vàng ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đoạn clip, thời gian xảy ra vụ cướp tiệm vàng là 14 giờ 24 phút ngày 13-2-2025 tại tiệm kinh doanh vàng bạc, đá quý Như Ngọc Châu trong chợ mới Di Linh, thị trấn Di Linh.

Thời điểm này, một người mang áo khoác vàng, đội mũ bảo hiểm, mang khẩu trang, sau một thời gian quan sát thì lấy ra chiếc búa, đập vỡ tủ kính và dùng tay gom vàng trưng bày bên trong. Ngay sau đó, có một người đàn ông trong tiệm vàng chạy ra truy đuổi thì bị kẻ cướp vung búa đe dọa. Hung thủ sau đó chạy ra đường tẩu thoát.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Di Linh có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ việc, truy xét đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại đây.

Tác giả: Trường Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động