Kỳ lạ cảnh giới băng tuyết trên đỉnh núi cao nhất châu Phi

Ngọn núi cao nhất châu Phi. Kilimanjaro cao 5.895 mét so với mực nước biển, trở thành ngọn núi cao nhất lục địa đen. Ảnh: Pinterest.
Hình thành từ ba ngọn núi lửa. Kilimanjaro bao gồm ba đỉnh núi lửa chính: Kibo, Mawenzi và Shira, trong đó Kibo là đỉnh cao nhất. Ảnh: Pinterest.
Tuyết phủ trên xích đạo. Dù nằm gần đường xích đạo, đỉnh Kilimanjaro vẫn có tuyết và băng hà, tạo nên cảnh tượng độc đáo hiếm thấy. Ảnh: Pinterest.
Đa dạng sinh thái. Kilimanjaro có nhiều đới khí hậu khác nhau, từ rừng mưa nhiệt đới đến hoang mạc núi cao, là nơi cư ngụ của vô số loài động thực vật độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng văn hóa Tanzania. Kilimanjaro không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng mà còn xuất hiện trên quốc huy và tem của Tanzania. Ảnh: Pinterest.
Điểm đến leo núi nổi tiếng. Mỗi năm, hàng chục nghìn du khách và nhà leo núi từ khắp nơi trên thế giới thử sức chinh phục đỉnh Kibo. Ảnh: Pinterest.
Nguồn cảm hứng nghệ thuật. Kilimanjaro đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học và âm nhạc, nổi bật là truyện ngắn 'The Snows of Kilimanjaro' của Ernest Hemingway. Ảnh: Pinterest.
Băng hà đang tan chảy. Các nghiên cứu cho thấy băng trên đỉnh Kilimanjaro đang thu hẹp nhanh chóng do biến đổi khí hậu toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Tác giả: T.B (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.vn